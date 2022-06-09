Dünya İngiltereli doktor Müslüman kadından peçesini çıkarmasını istedi Mahkeme kadını haklı buldu
AVRUPA

İngiltereli doktor Müslüman kadından peçesini çıkarmasını istedi: Mahkeme kadını haklı buldu

İngiltere'de Royal Stoke Üniversite Hastanesinde doktor Keith Wolverson Müslüman bir kadın ile yaptığı görüşme sırasında iletişim kuramadığını iddia ederek peçesini çıkarmasını istedi. Kadın, dini nedenlerle peçesini çıkarmayınca olay mahkemeye taşındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltereli doktor Müslüman kadından peçesini çıkarmasını istedi: Mahkeme kadını haklı buldu
Doktor Keith Wolverson

Royal Stoke Üniversite Hastanesinde meydana gelen olayda doktor Keith Wolverson hastasıyla daha iyi iletişim kurmak için ısrarla peçesini çıkarmasını istedi. Hasta, peçeyi dini nedenlerle çıkarmak istemediğini söylemesine rağmen talebi tekrarladı.

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Mahkeme ise kadının iyi İngilizce konuştuğuna karar verdi. Bunu kaldırmak istemediğini ve istişare sırasında buna gerek olmadığını açıkça belirtti.

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Peçe isyanı

Ayrıca Wolweson'un davranışını düzeltmek için herhangi bir çalışma yapmadığını ve üç kez tekrarlanan peçesini çıkarma talebinin hastanın sıkıntısını daha da arttırdığı sonucuna ulaşıldı.

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