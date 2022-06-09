İngiltereli doktor Müslüman kadından peçesini çıkarmasını istedi: Mahkeme kadını haklı buldu

Royal Stoke Üniversite Hastanesinde meydana gelen olayda doktor Keith Wolverson hastasıyla daha iyi iletişim kurmak için ısrarla peçesini çıkarmasını istedi. Hasta, peçeyi dini nedenlerle çıkarmak istemediğini söylemesine rağmen talebi tekrarladı.

DÜNYA Önce minare şimdi peçe

Mahkeme ise kadının iyi İngilizce konuştuğuna karar verdi. Bunu kaldırmak istemediğini ve istişare sırasında buna gerek olmadığını açıkça belirtti.

DÜNYA Peçe isyanı

Ayrıca Wolweson'un davranışını düzeltmek için herhangi bir çalışma yapmadığını ve üç kez tekrarlanan peçesini çıkarma talebinin hastanın sıkıntısını daha da arttırdığı sonucuna ulaşıldı.