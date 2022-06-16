İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Türkiye'deki her anımdan zevk aldım İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'deki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerle vedalaştı. Chilcott, "Bu, benim Türkiye'deki ikinci görevim. Genç bir diplomat olarak 12 Eylül 1984'te ilk kez Türkiye'ye gelmiştim. Dışişleri Bakanlığındaki görevimi başladığım yerde bitirmek benim için ayrı bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

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