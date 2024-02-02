İngiltere'nin Filistin'i tanıma hamlesi İsrailli bakanı rahatsız etti

ABD’nin New York şehrinde genç bir kadın, sırf bilgisayarında Filistin’e destek için yapıştırdığı sticker bulunduğu için Amerikalı orta yaşlarda bir adamın saldırısına uğradı. Bir kafede oturup çalıştığı esnada adamın yanına gelip “Stickerı çıkart” demesiyle şaşkına dönen kadın, “Bunu yapmayacağım” cevabını verdi. Saldırgan, stickerda “Özgür Filistin” yazısını görmesine rağmen bunun şiddet içeren bir cümle olduğunu savunup kadını taciz etmeye devam etti. Elleriyle stickerı çıkartmaya kalkıştı. Ardından “polisi arayacağım” diyerek tehdit etti. Filistinli kadın, “Ben sana ne yaptım? Orada bahsettiğin gibi bir şey yazmıyor. Halkımın özgür olmasını istiyorum.” sözleriyle saldırgana karşılık verdi.