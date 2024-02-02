|
Dünya

İngiltere'nin Filistin'i tanıma hamlesi İsrailli bakanı rahatsız etti

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ülkesinin iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeden Filistin devletini tanıyabileceğini açıklamıştı. Cameron'un bu açıklaması sonrası İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İngiliz Bakanı hedefine aldı. Terör devletinin Diaspora Bakanı Chikli, Cameron'ı, 1937-1940 döneminde İngiltere'de başbakanlık yapmış ve 2. Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanyası'na karşı başarısız olan yatıştırma politikasını benimseyen Neville Chamberlain'e benzetti.

21:30 - 2/02/2024 Cuma
AA
Amichai Chikli - David Cameron
Amichai Chikli - David Cameron

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a, Londra yönetiminin Filistin devletini tanıyabileceği yönündeki açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Chikli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes sağlandıktan ve bölgedeki Hamas varlığı sonlandıktan sonra ülkesinin Filistin'i tanıyabileceğini belirten David Cameron'ı, 1937-1940 döneminde İngiltere'de başbakanlık yapmış ve 2. Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanyası'na karşı başarısız olan yatıştırma politikasını benimseyen Neville Chamberlain'e benzetti.

İsrailli Bakan hedefine İngiliz Bakanı aldı

Chikli, eski Başbakan Chamberlain'i Nazi Almanyası ile 1938'de imzaladığı Münih Antlaşması'nın bir kopyasını elinde tutarken gösteren fotoğraf ile Cameron'un benzer bir pozunu paylaştı.

Chamberlain'in, Çekoslovakya'nın bir bölgesinin Nazi Almanyası'na bırakılmasını öngören Münih Anlaşması sonrası Londra'da yaptığı açıklamaya atıfla, "'Zamanımızın Barışı'nı getirmek isteyen ve 7 Ekim mezalimini gerçekleştiren Nazilere Filistin devleti şeklinde hediye vermek isteyen David Cameron'a selam." ifadesini kullandı.

İngiltere'den Filistin'i tanıma hamlesi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, bugün Lübnan'a yaptığı diplomatik ziyaret sırasında Gazze'de ateşkes sağlandıktan ve bölgedeki Hamas varlığı sonlandıktan sonra ülkesinin, iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeden Filistin devletini tanıyabileceğini bildirmişti.

İngiltere'nin Filistin devletini tanıması için iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeye gerek kalmayabileceğini belirten Cameron, "(İki devletli çözüme dair) Süreç çözüme doğru ilerledikçe, daha gerçekçi hale geldikçe (Filistin'i tanımayı) değerlendirebiliriz." açıklamasında bulunmuştu.


ABD’li adam bilgisayarına ‘Özgür Filistin’ yazılı sticker yapıştıran kadına saldırdı
ABD’li adam bilgisayarına ‘Özgür Filistin’ yazılı sticker yapıştıran kadına saldırdı

ABD’nin New York şehrinde genç bir kadın, sırf bilgisayarında Filistin’e destek için yapıştırdığı sticker bulunduğu için Amerikalı orta yaşlarda bir adamın saldırısına uğradı. Bir kafede oturup çalıştığı esnada adamın yanına gelip “Stickerı çıkart” demesiyle şaşkına dönen kadın, “Bunu yapmayacağım” cevabını verdi. Saldırgan, stickerda “Özgür Filistin” yazısını görmesine rağmen bunun şiddet içeren bir cümle olduğunu savunup kadını taciz etmeye devam etti. Elleriyle stickerı çıkartmaya kalkıştı. Ardından “polisi arayacağım” diyerek tehdit etti. Filistinli kadın, “Ben sana ne yaptım? Orada bahsettiğin gibi bir şey yazmıyor. Halkımın özgür olmasını istiyorum.” sözleriyle saldırgana karşılık verdi.


#Filistin Devleti
#David Cameron
#Filistin
#İngiltere
#İsrail Diaspora Bakanı
#Amichai Chikli
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak, ne kadar oldu 2024? İşte ödeme takvimi...