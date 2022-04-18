İngiltere'nin gıda krizine çözümü: Sebze toplayan robot geliştirdiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgali İngiltere'nin gıda arzı güvenliği konusunda endişeleri arttırdı. Gıda stratejisi İngiltere'nin yabancı ithalata bağımlılığını ve yükselen enerji fiyatlarının çiftçiler üzerindeki etkisini azaltma planlarını içerecek şekilde yeniden planlandı.

DÜNYA İngiltere'de gıda kıtlığı: Marketlerde stoklar tükendi

Sunday Telegraph'a göre bunlar işgücü kıtlığına karşı koruma sağlamak için çiftliklerin makine ve insan gücü ile devam ettirilmesini içeriyor.

EKONOMİ İngiltere'de rekor enflasyon: Son 30 yılın zirvesine ulaştı

Bakanlar teknolojiye daha fazla yatırım yapmayı ve çiftçilere yeni makineler satın almaları için hibe vermeyi düşündü. Bundan dolayı Plymouth Üniversitesi'ndeki bilim adamları robotik meyve ve sebze toplayıcıları geliştirmek için yeni bir teknoloji geliştirdi.

EKONOMİ İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

Proje karnabahar, brokoli, havuç, lahana toplamaya yardımcı olacak şekilde tasarlandı. En son teknolojiler arasında Fieldwork Robotics tarafından üretilen ve toplayıcının robotik bir el olduğu bir karnabahar toplama robotu yer alıyor.