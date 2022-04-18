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Dünya İngilterenin gıda krizine çözümü Sebze toplayan robot geliştirdiler
AVRUPA

İngiltere'nin gıda krizine çözümü: Sebze toplayan robot geliştirdiler

İngiltere'deki bakanlar süpermarket raflarının boşalmasını önlemeye yardımcı olmak için meyve ve sebze toplayan robotların geliştirilmesi gerektiğini ortaya attı. Bunun üzerine Plymouth Üniversitesi'ndeki bilim adamları karnabahar, brokoli ve havuç toplayamaya yardımcı olacak robotik bir el geliştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilterenin gıda krizine çözümü: Sebze toplayan robot geliştirdiler
Robotik meyve ve sebze toplayıcıları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgali İngiltere'nin gıda arzı güvenliği konusunda endişeleri arttırdı. Gıda stratejisi İngiltere'nin yabancı ithalata bağımlılığını ve yükselen enerji fiyatlarının çiftçiler üzerindeki etkisini azaltma planlarını içerecek şekilde yeniden planlandı.

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Bakanlar teknolojiye daha fazla yatırım yapmayı ve çiftçilere yeni makineler satın almaları için hibe vermeyi düşündü. Bundan dolayı Plymouth Üniversitesi'ndeki bilim adamları robotik meyve ve sebze toplayıcıları geliştirmek için yeni bir teknoloji geliştirdi.

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Proje karnabahar, brokoli, havuç, lahana toplamaya yardımcı olacak şekilde tasarlandı. En son teknolojiler arasında Fieldwork Robotics tarafından üretilen ve toplayıcının robotik bir el olduğu bir karnabahar toplama robotu yer alıyor.

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