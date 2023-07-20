İngiltere'nin gözü Türkiye'de: Rusya'yı yeniden masaya oturtabileceğinden umutluyuz

Dünya piyasaları, gözünü bir kez daha Karadeniz Tahıl Girişimi'ne çevirdi. Türkiye'nin çabalarıyla İstanbul'da atılan imzalarla hayata geçirilen girişim sayesinde tahıl ürünleri küresel pazarlara sevk ediliyordu. Daha önce uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da doldu.

Süresi dolan tahıl koridoru anlaşması için Kremlin’den gelen açıklamada, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan anlaşmanın uzatılmayacağını dünyaya ilan etti. Bu gelişmenin ardından dünya ülkelerinden tepki toplayan Rusya'nın yeniden anlaşmaya dönmesi için Türkiye'ye bel bağlandı. Bu ülkelerden biri de İngiltere.

"Erdoğan'ın insanları açlıktan kurtaran anlaşmada etkili rol oynayacağını gerçekten umuyorum"

İngiltere, Türkiye'nin desteği ile Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesini umuyor. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, İngiltere ve Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması ve Suriye'deki Beşşar Esed yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanları açlıktan kurtaran anlaşmada etkili rol oynayacağını gerçekten umuyorum"

Moskova'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine ilişkin Cleverly, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanları açlıktan kurtarmaya ve uluslararası tahıl fiyatlarının düşmesine yardımcı olan Karadeniz Tahıl Anlaşmasının öneminin anlaşılmasında etkili rol oynayacağını gerçekten umuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl anlaşmasının yapılmasında Birleşmiş Milletler (BM) ile dünya çapında pek çok insan adına inanılmaz önemli bir iş yaptı.





"Top Rusya'da"

Rusya'yı dünyadaki açlığı "siyasi çıkarlarına alet etmekle" suçlayan Cleverly, "Top büyük ölçüde Rusya'nın elinde ve onları bu girişime (tahıl anlaşması) katılmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı. Cleverly, ülkesinin Ukrayna'ya sağladığı yardımlara değinerek, İngiltere'nin Rus askerleri Ukrayna'dan çıkana kadar Kiev'e desteğini sürdüreceğini vurguladı.







