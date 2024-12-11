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İngiltere’nin pedofili rahipleri: Adada 54 çocuğu istismar etmişler

İngiltere’nin pedofili rahipleri: Adada 54 çocuğu istismar etmişler

11:2511/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İngiltere'de pedofili sapıkların ceza almaması gündem oldu.
İngiltere'de pedofili sapıkların ceza almaması gündem oldu.

Caldey Adası'ndaki manastırda 32 yıllık cinsel istismar suçları ortaya çıktı. Rahiplerin 54 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi.

İngiltere'nin Pembrokeshire kıyısındaki Caldey Adası'nda çocukların rahipler tarafından cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı. Araştırma raporuna göre 1960 ile 1992 yılları arasında 54 çocuk rahiplerin tacizine maruz kaldı. Bazıları 3 yaşında olan çocukları istismar eden sapık rahiplerden biri hiçbir ceza almadı.

60 bin turist tacizden habersiz ziyaret ediyor

Yaz aylarında 60 binden fazla turistin ziyaret ettiği adada, rahiplerin küçük çocukları dini olarak yetiştirmek için ailelerini kandırdığı belirlendi.
Raporda, çocukları taciz edenler arasında sahte isimlerle adada yaşayan sabıkalıların da bulunduğu ortaya çıktı.

Yargılanmadan öldü, adaya gömüldü

Raporun büyük kısmında 1970 ve 80’li yıllarda çok sayıda çocuğu istismar eden Peder Thaddeus Kotik'e yer aldı. Adayı kutsal olarak nitelendiren Kotik, 1992 yılında hiçbir ceza almadan, yargılanmadan öldü. Adaya gömülen Kotik için mağdur bir kadın, rahibin mezarının adadan taşınmasını talep etti.


Sapık rahibe para cezası

2011 yılında adada yaşayan ve daha önce East Anglia Üniversitesi'nde din görevlisi olarak çalışan Peder John Shannon’un da çocuklara ait uygunsuz fotoğraf arşivi yaptığı belirlendi. Shannon, 9 ila 15 yaş arasındaki çocuklara ait 740 uygunsuz fotoğrafı indirdiği ve sakladığı gerekçesiyle 8 ay hapis cezası aldı. Mağdurlar için tazminat ödemesi cezası ise “sus parası” olarak nitelendirildi.





#İngiltere
#Çocuk
#Pedofili

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