Dünya İngilterenin Tahran Büyükelçisi yardımcısının gözaltına alındığı haberlerini yalanladı
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İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi yardımcısının gözaltına alındığı haberlerini yalanladı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff, yardımcısı Giles Whitaker'ın İran'dan yaklaşık 8 ay önce ayrıldığını belirterek gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
İngilterenin Tahran Büyükelçisi yardımcısının gözaltına alındığı haberlerini yalanladı
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi

Büyükelçi Shercliff, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yardımcısı Whitaker'ın İran Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Shercliff, "Büyükelçi yardımcımızın şu an gözaltında olduğuna dair haberler çok ilginç. Kendisi, aralık ayında görevinin sona ermesi üzerine İran'dan ayrılmıştı." ifadelerini kullandı.

İran medyası, dün, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisinin Yardımcısı Whitaker'ın füze denemesi yapıldığı belirtilen Kirman eyaletindeki yasak bölgede toprak numunesi aldığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu haberlerinin "asılsız" olduğunu bildirmişti. Sky News'e konuşan İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, "İran'da bir İngiliz diplomatın gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsız." ifadesini kullanmıştı.

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