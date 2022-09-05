Dünya İngilterenin yeni başbakanı belli oluyor Thatcherın gölgesinde seçim
AVRUPA

İngiltere’nin yeni başbakanı belli oluyor: Thatcher’ın gölgesinde seçim

İngiltere’de yeni dönem başlıyor. Muhafazakar Parti liderliği ve Başbakanlık yarışını kimin kazandığı bugün açıklanacak. Parti milletvekillerinden en çok oyu Rishi Sunak alsa da anketler mevcut Dışişleri Bakanı Liz Truss’ı favori gösteriyor. Farklılıklara rağmen iki isim de eski Başbakan Margaret Thatcher’ın mirasını sahipleniyor.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
İngiltere’nin yeni başbakanı belli oluyor: Thatcher’ın gölgesinde seçim
Liz Truss-Rishi Sunak

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın istifa kararını açıklamasıyla boşalan, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği ve dolayısıyla başbakanlık koltuğu için yapılan yarışı kimin kazandığı bugün belli oluyor. Haftalardır süren yarış, 47 yaşındaki Dışişleri Bakanı Liz Truss ile 42 yaşındaki eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasında geçti. Muhafazakâr Parti içindeki liderlik yarışında oy verme süreci cuma günü sona ermiş; yaklaşık 200 bin parti üyesi internet veya posta yoluyla seçimlerini parti genel merkezine iletmişti. Başlangıçta liderlik için Sunak’ın adı öne çıksa da Boris Johnson cephesinin eski Maliye Bakanı karşısında tavır almasıyla denge Liz Truss lehine değişmiş durumda.

Margaret Thatcher
Margaret Thatcher

YARIŞTA FAVORİ TRUSS

İki ismin de 1979-1990 yılları arasında 11 yıl boyunca ülkenin başbakanlığını yapan Muhafazakar Parti’nin eski lideri Margaret Thatcher’ın uyguladığı politikaları bugüne taşımak istediği belirtiliyor. Favori olarak gösterilen Truss’ın önceliği ise ekonomi. Truss, başbakanlık koltuğuna oturduğu takdirde önceliğinin halkın ödemekte zorlandığı enerji faturaları olduğunu açıkladı. Yüksek enflasyon ve enerji krizinin etkisinin hissedildiği ülkede gerçekleştiren anketler ise 12 yıllık Muhafazakar Parti iktidarının sonunun ufukta belirdiğine işaret ediyor. Anket sonuçlarına göre ana muhalefetteki İşçi Partisi, Muhafazakar Parti’ye çift haneli fark atıyor. Resmi seçim takviminde ise Ocak 2025 işaretlenmiş durumda.

KRALİÇE İSKOÇYA’DA KABUL EDECEK

Öte yandan bugün İngiltere başbakanlık tarihinde bir ilk gerçekleşecek. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıktığı tarihten bu yana ilk kez ülkenin yeni başbakanını Londra’daki Buckingham Sarayı yerine İskoçya’da ağırlayacak. Yapılan açıklamaya göre, 96 yaşındaki Kraliçe, Başbakan Boris Johnson’ın istifasını ve ülkenin yeni başbakanını, genelde yaz tatilini geçirdiği İskoçya’daki Balmoral Malikânesi’nde kabul edecek.

Bir ilk yaşanabilir

Seçilmesi durumunda Rishi Sunak, İngiltere’nin Hint kökenli ilk başbakanı olarak tarihe geçecek. Sunak, Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği yarışında son iki aday kalana kadar gerçekleşen beş turda da tüm adaylardan daha fazla oy almayı başarmıştı. Truss, seçilmesi halinde, ülke tarihinde Margaret Thatcher ve Theresa May’in ardından üçüncü kadın başbakan olacak.

İngiltere'nin yeni başbakanı 5 Eylül'de belli olacak
DÜNYA
İngiltere'nin yeni başbakanı 5 Eylül'de belli olacak

İngiltere'de başbakanlık için yarışan Liz Truss'tan skandal seçim vaadi: Ruanda gibi Türkiye'ye de göçmen göndermek istediğini söyledi
DÜNYA
İngiltere'de başbakanlık için yarışan Liz Truss'tan skandal seçim vaadi: Ruanda gibi Türkiye'ye de göçmen göndermek istediğini söyledi
Futbolculara saldırı

Futbolculara saldırı

​Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında ortalık karıştı.
3 puan 3 golle

3 puan 3 golle

​Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti.
Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığında olan PKKlı terörist İstanbulda yakalandı

'Turnuvadan çekilebiliriz'

'Turnuvadan çekilebiliriz'

​Gürcü basketbolcular maçtan sonra Furkan Korkmaz'a saldırdı.

​Devlet Bahçeli: Ege Denizi'ni aşmak çok kolay.

MHP Genel Başkanı Bahçeli "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" mitinginde konuşuyor.

​İsraf artık son buluyor: Yemediğinizin parasını artık ödemeyeceksiniz

​Üç yıllık plan hazır.

MSB kaynakları: Türk jetleri 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi.
YKS'de kritik tarih belli oldu

YKS'de kritik tarih belli oldu

Ek yerleştirme tercihi 7-13 Eylül arası yapılacak.
Muğla'da faciadan dönüldü

Muğla'da faciadan dönüldü

Otobüs yolcular tahliye edildikten sonra alevlere teslim oldu.

​Hazırlıklar tamamlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.