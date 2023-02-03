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Dünya

İngiltere’ye taşınacakları iddia ediliyordu: Almanya Başbakanı Scholz'dan Biontech’e ziyaret

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin şirketi İngiltere'yi taşımak istediklerini açıklamasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BioNTech'e giderek desteğini bildirdi.

11:45 . 3/02/2023 Cuma
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BioNTech'e giderek desteğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BioNTech'e giderek desteğini bildirdi.

Dünya koronavürüs felaketi içinde kıvranırken iki Türk bilim insanı, insanlığın umudu oldu. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin Almanya'da kurduğu BioNTech'in geliştirdiği ilk korona aşısı, salgınla mücadelede adeta kalkan oldu. Milyonlarca insanın hayatını kurtaran aşının mucitleri, Almanya'da yaşadıkları ağır bürokratik sorunlar nedeniyle şirketi İngiltere'ye taşıyacakları açıklamasıyla gündemdeydi.

BioNTech'ten yeni tesis müjdesi

BioNTech, son olarak Marburg'daki fabrikasında mRNA tabanlı aşıların önemi bileşeni olan plazmid DNA’nın üretileceği tesisin inşaatının tamamlandığını duyurdu. BioNTech'ten yapılan açıklamada, inşaatı tamamlanan tesise 40 milyon avro yatırım yapılacağı belirtildi. Açıklamada, kanser ve bulaşıcı hastalıklara yönelik mRNA bazlı ilaçları için ihtiyaç duyulan plazmit DNA bileşenlerinin çoğunun bu tesiste üretileceği aktarıldı.

Almanya Başbakanı Scholz'dan ziyaret

Frankfurt'un yaklaşık 90 kilometre kuzeyindeki Marburg'daki tesisi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BioNTech’in söz konusu yatırımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

'Bu yatırım çok iyi haber'

Scholz, şu ifadeleri kullandı: Tıbbi biyoteknoloji, 21. yüzyılın kilit teknolojisidir. Kovid-19 salgını Almanya'nın inovasyon ve ilaç üretimi yeri olma yeteneğini kanıtladı. Almanya ve Avrupa, yerel değer zincirleri oluşturarak daha esnek hale geliyor. BioNTech'in bu yatırımı çok iyi haber. Buranın gerçekten gelecek olduğunu görebilir ve hissedebilirsiniz.

Desteğini yineledi

Almanya'nın biyoteknoloji şirketlerinin bu tür fabrikaları daha hızlı açmasına, yeni tedaviler geliştirmesine ve geliştirdikleri ürünleri piyasaya sürmesine yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Scholz, araştırma amacıyla verilere daha iyi erişim sağlamak da dahil olmak üzere sağlık şirketleri için yasal çerçeveyi iyileştirmeye çalışacağının sözünü verdi. Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Marburg tesisini merkezi İsviçre'de bulunan ilaç şirketi Novartis'ten 2020’de satın almıştı.



#almanya
#biontecth
#uğur şahin
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İngiltere’ye taşınacakları iddia ediliyordu: Almanya Başbakanı Scholz'dan Biontech’e ziyaret
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