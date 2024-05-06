İngiltere'yi büyük bir kriz bekliyor: Demir yolu çalışanları greve gidiyor

İngiltere'de yaşayan Türk vatandaş Hasan Kaya, sosyal medya hesabında İngiltere yollarında yaşadığı zorlukları anlatan bir video paylaştı. Kaya, yolların ve otoparkların çok dar olduğunu gösterirken bu süreçte yaptığı ufak kazaları ve sonrasında aracın hasar durumunuda takipçileriyle paylaştı. Kaya, 'Türkiye'de bir şerit bu iki şerit kadar' diyerek yolların darlığına isyan ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.