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Dünya

İngiltere'yi büyük bir kriz bekliyor: Demir yolu çalışanları greve gidiyor

İngiltere'de iki yıldır zaman zaman greve giden demiryolu işçileri bir kez daha grev yapacağını açıkladı. Greve ülkedeki 14 tren işletmecisindeki yaklaşık 20 bin çalışan katılacak. Sendika, yeni ücret anlaşmasına varılıncaya kadar grevin süreceğini açıkladı.

08:13 - 6/05/2024 Pazartesi
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İngiltere
İngiltere

İngiltere'yi büyük bir kriz bekliyor. İki yıldır zaman zaman greve giden demiryolu işçileri bir kez daha grev yapacağını açıkladı. Greve ülkedeki 14 tren işletmecisindeki yaklaşık 20 bin çalışan katılacak. Sendika, yeni ücret anlaşmasına varılıncaya kadar grevin süreceğini açıkladı.


İngiltere'de demiryolu işçileri yine greve çıkıyor. Ülkedeki trenleri işleten 14 şirketten yaklaşık 20 bin çalışan greve katılacak.


Demir yolu sendikası, yeni ücret anlaşmasına varılıncaya kadar grevlerin devam edeceğini açıkladı. Demir yolu çalışanlarının "adil ve makul" maaş teklifleri aldığını öne süren Ulaştırma Bakanlığı, sendika liderleri ile üyeleri süreci çıkmaza sürüklemekle suçluyor.


Bakanlık ayrıca; grev tarihlerinin kasıtlı olarak spor etkinlikleri, festivaller ile yaz tatillerine denk getirildiğini öne sürüyor. Sendika ise, hükümetin anlaşmazlığı çözme konusunda ciddi olmadığı görüşünde.


Seferlerin yarısı yapılabiliyor


Grev süresince normal tren seferlerinin yaklaşık yarısı yapılırken, bazı bölgelerde seferler daha erken saatte sona eriyor.


Almanya'daki demir yolu çalışanları ise şimdilik greve gitmiyor. Sendika üyelerinin yüzde 75'i süresiz greve gitmekten vazgeçti.


Böylece sendika ile Almanya'nın demir yolu şirketi arasındaki ücret pazarlığında son sözü hakem heyetinin söylemesi karara bağlandı.





#İngiltere
#grev
#demir yolu
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