Dünya İngiltereyi haritadan silme tehdidine cevap Saniyeler içinde yok ederiz
AVRUPA

İngiltere'yi haritadan silme tehdidine cevap: Saniyeler içinde yok ederiz

Rus devlet televizyonunun 'büyük canavar hipersonik 208 tonluk 'Satan-2' Sarmat kıtalararası balistik füze ile 'İngiltere'yi haritadan silme' tehdidinin cevap geldi. İngiliz medyası, Rusya'nın haritadan silecek büyük canavar Satan-2 tehdidine, ''Lazer silahlarımız Putin'in hipersonik füzelerini saniyeler içinde yok edebilir.'' şeklinde cevap verdi.

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İngiltereyi haritadan silme tehdidine cevap: Saniyeler içinde yok ederiz
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Geçtiğimiz günlerde Rusya devlet televizyonuna konuk olan Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin, 208 tonluk Satan-2 veya Sarmat olarak bilinen füzeyle ilgili tehditler savurdu.

Rogozin, füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını söyledi.

Rus devlet televizyonunda İngiltere'ye tehdit: Sarmat füzesiyle yok olursunuz
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Rus devlet televizyonunda İngiltere'ye tehdit: Sarmat füzesiyle yok olursunuz

Rus devlet televizyonunda, 'Şeytan 2' (Satan-2) olarak da nitelendirdiği 'RS-28 Sarmat' füzesinin İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritadan silebilecek kapasitede olduğu ileri sürüldü.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

''Yok ederiz''

Rusya'nın tehdidi, Londra'da tansiyonun yükselmesine neden olurken, Rusya'ya cevap yine benzer bir şekilde medya aracılığı ile verildi.

Haberlerde, İngiliz lazer silahlarının gemilere monte edileceği ve düşman insansız hava araçlarını izlemek ve yok etmek için kullanılabilecek yüksek enerjili bir savunma sağlayacağı belirtildi.

Haberlerde ayrıca, Putin'in hipersonik füzelerine bir tehdit olduğu, ancak Kraliyet Donanması'nın lazer silahlara, Putin'in hipersonik füzelerini saniyeler içinde yok edebileceği ifade edildi.

Britanya Savunma Bakanlığı daha önce savaş gemilerine, uçaklara, helikopterlere ve zırhlı araçlara kurulacak üç 'yönlendirilmiş enerji silahı (DEW)' için 130 milyon sterlin (137,7 milyon dolar) para ayırmıştı.

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