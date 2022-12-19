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İngitere'den Rusya açıklaması: Tek taraflı ateşkes çağrıları anlamsız

Ortak Sefer Gücü (JEF) ülke liderlerinin Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya geldiği toplantının açılışında konuşan Sunak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını anladığını söyledi. Sunak, Putin'in savaş alanında galip gelemeyeceğini anladığı için çatışmayı tırmandırdığı söyleyerek, "Bu da Ukrayna halkı için dehşet verici sonuçlara yol açan bir şekilde gerçekleşiyor. Yakın zamanda ziyaret ettiğimde bunu bizzat gördüm ve eminim yakında daha fazlasını duyacağız." dedi.

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Haber Merkezi AA
İngitereden Rusya açıklaması: Tek taraflı ateşkes çağrıları anlamsız
Arşiv

Ortak Sefer Gücü (JEF) ülke liderlerinin Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya geldiği toplantının açılışında konuşan Sunak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını anladığını söyledi.

Sunak, Putin'in savaş alanında galip gelemeyeceğini anladığı için çatışmayı tırmandırdığı söyleyerek, "Bu da Ukrayna halkı için dehşet verici sonuçlara yol açan bir şekilde gerçekleşiyor. Yakın zamanda ziyaret ettiğimde bunu bizzat gördüm ve eminim yakında daha fazlasını duyacağız." dedi.

JEF olarak Ukrayna'nın en yakın dostları ve müttefikleri olduklarının altını çizen Sunak, "Şu anda bu konuda ilk öncelik daha fazla askeri yardım sağlamak olmalı. Bu da daha çok savunma sistemi, topçu ve zırhlı araçlar demek. Birleşik Krallık olarak gelecek yıl bu yıl sağladığımız 2,3 milyar sterlinlik yardımı yakalama veya aşma taahhüdünde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Sunak, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'nın herhangi bir tek taraflı ateşkes çağrısının mevcut bağlamda tamamen anlamsız olduğu konusunda net olmalıyız, bence bu yanlış bir çağrı olur. Böyle bir durum, Rusya tarafından birliklerini takviye etmek için yeniden bir araya gelmek için kullanılacaktır ve Rusya işgal ettiği bölgelerden çekilene kadar gerçek bir müzakere olamaz ve olmamalıdır." diye konuştu.

Rusya'ya uluslararası desteğin sona ermesi gerektiğine değinen Sunak, "Özellikle İran ve oradan Rusya'ya sağlanan silahları düşünmeliyiz. Rusya için ekonomik sonuçlar ağır olmaya devam etmelidir. Bu bağlamda, G7'nin başlattığı ve diğerlerinin izlediği petrolde tavan fiyat uygulamasının çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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