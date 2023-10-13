|
Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü resmen açıkladı: İsrail Gazze ve Lübnan'da fosfor bombası kullandı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, terör devleti İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığına dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada İsrail'in beyaz fosfor saldırılarıyla sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

00:21 . 13/10/2023 Cuma
AA
Fosfor Bombası

Fosfor Bombası

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtti.


HRW'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verildi.


Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara yol açtığı ve evleri ateşe verebildiği hatırlatılan açıklamada, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.


Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." denildi.


Lübnan Hizbullahı, sınırın güneyindeki Dahayra beldesi karşısında yer alan İsrail askeri mevzisinin füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.


Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise füzenin atılmasından kısa süre sonra Dahayra çevresinin topçu atışıyla, Yarin beldesi çevresinin de fosfor bombalarıyla hedef alındığı kaydedilmişti.


TBMM'den İsrail-Filistin bildirisi: 1967 sınırı vurgusuyla kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlama çağrısı
TBMM'den İsrail-Filistin bildirisi: 1967 sınırı vurgusuyla kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlama çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan altı siyasi partinin imzasıyla İsrail-Filistin çatışmasına yönelik ortak bildiri yayımlandı. Hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıların kınandığı belirtilen bildiride, "Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz." denildi. Bildiride ayrıca Ortadoğu'da kalıcı barışın 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla mümkün olabileceği belirtilirken, Filistin ve İsrail, iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için daha fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet edildi.


#İnsan Hakları İzleme Örgütü
#İsrail
#Beyaz Fosfor
#Fosfor Bombası
#Gazze
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
A Milliler Montella ile ilk galibiyetini aldı: Hırvatistan 0-1 Türkiye | ÖZET