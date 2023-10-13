İnsan Hakları İzleme Örgütü resmen açıkladı: İsrail Gazze ve Lübnan'da fosfor bombası kullandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan altı siyasi partinin imzasıyla İsrail-Filistin çatışmasına yönelik ortak bildiri yayımlandı. Hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıların kınandığı belirtilen bildiride, "Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz." denildi. Bildiride ayrıca Ortadoğu'da kalıcı barışın 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla mümkün olabileceği belirtilirken, Filistin ve İsrail, iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için daha fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet edildi.