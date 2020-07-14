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Dünya İnsan kaçakçılarının kaçırdığı iddia edilen ABDli oyuncu Riveranın cesedi gölde bulundu
AMERİKA

İnsan kaçakçılarının kaçırdığı iddia edilen ABD'li oyuncu Rivera'nın cesedi gölde bulundu

Wayfair skandalında ismi geçen ABD'li oyuncu Naya Rivera'nın cesedi bulundu. Oyuncunun insan kaçakçıları tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Rivera’nın oğlunu kurtardıktan sonra kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığı bu sebeple hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Naya Rivera
Naya Rivera

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte Piru Gölü'ne açıldıktan sonra ortadan kaybolan ünlü oyuncu Naya Rivera'nın (33) cesedi bulundu. Ünlü oyuncu Rivera’nın oğlunu kurtardıktan sonra kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığı bu sebeple hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
ABD'de Glee dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Naya Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü’ne açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Rivera’nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulundu. Üzerinde can yeleği bulunan küçük çocuk, polislere yüzmek için göle gittiklerini, annesinin suya atladıktan sonra bir daha geri dönmediğini söyledi.
GLEE DİZİ EKİBİNDE HAYATINI KAYBEDEN 3'ÜNCÜ OYUNCU OLDU
Polis tarafından yapılan arama çalışmalarında Rivera’nın cansız bedeni bulundu. Rivera, Glee dizi ekibinden hayatını kaybeden 3’ncü oyuncu oldu.
POLİS İNTİHAR OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR
Bölgede arama çalışmaları başlatılırken, Ventura Şerif Ofisi ünlü oyuncunun son görüntülerini paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerde Rivera kendi aracıyla limana geliyor. Oğlu Josey’i yanına alan oyuncu, kiralama ofisine gittikten sonra tekneyle açılarak gözden kayboluyor. Rivera’nın cesedi 15 metre derinlikte bulundu ve ölüm nedenini kesinleştirmek için otopsi yapılacak.
OLAY NASIL OLMUŞTU?
Ünlü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera, önceki gün oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti. Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı. O arada olanlar henüz net bir şekilde bilinmiyor. Saatler sonra küçük Josey, bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulundu.

İSMİ WAYFAİR SKANDALINA DA KARIŞTI

İsmi Wayfair skandalı ile de anılan oyuncunun insan kaçakçıları tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti.

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