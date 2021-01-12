Dünya Interpol Beyrut Limanında infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişiyi kırmızı bültenle arıyor
ORTADOĞU

Interpol Beyrut Limanı'nda infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişiyi kırmızı bültenle arıyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı ardından çok büyük bir patlama yaşandı. Olayın üzerinden geçen süreye ve tarafların birbirini suçlamaları sürerken Interpol, olayla ilgili 3 kişi hakkında kırmızı bülten çıkardı. Patlamada 190 kişi hayatını kaybetti 6 bin kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA
Patlama, 3,8 milyar dolar ile 4,6 milyar dolar arasında hasara neden oldu.
Patlama, 3,8 milyar dolar ile 4,6 milyar dolar arasında hasara neden oldu.

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol), Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de infilak ederek büyük bir yıkıma yol açan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesiyle ilgili 3 kişi hakkında kırmızı bülten çıkardığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Interpol, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesinin taciri Portekiz uyruklu bir kişinin yanı sıra kimyasal maddeyi Lübnan'a ulaştıran MV Rhosus isimli geminin sahibi ile kaptanı için kırmızı bülten yayımladı.

Haberde, söz konusu kırmızı bültenin kamu avukatı Yargıç Gassan el-Huri'nin talebi üzerine çıkarıldığı belirtildi.

Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:52
Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.
  • Beyrut Limanı'ndaki patlama
  • Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
  • Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
  • Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
  • Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.
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