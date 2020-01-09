Dünya Interpolün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞlı MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Suriye sınırında yakalandı
AVRUPA

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Suriye sınırında yakalandı

Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Operasyonla yakalananlar gözaltına alındı.
Operasyonla yakalananlar gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı kişi, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı.

  • Alınan bilgiye göre, MİT ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye-Suriye sınırında düzenledikleri operasyonla teröristi gözaltına aldı.

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Kimlik kontrollerinde teröristin, Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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