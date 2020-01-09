Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Suriye sınırında yakalandı

Spor

Yusuf Erdoğan: Aklımda Kasımpaşa ve Galatasaray vardı

Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, yaz transfer döneminde Avrupa’dan birkaç tane teklif aldığını açıklayarak, "Benim o dönem iki takım vardı aklımda. Birisi şu an oynadığım kulüp Kasımpaşa, diğeri Galatasaray’dı. Avrupa’ya gitmek için gitmek istemedim" diye konuştu.