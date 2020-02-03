Dünya Irak ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir
ORTADOĞU

Irak: ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir

Irak Dışişleri Bakanı el-Hekim, İran ve ABD arasındaki gerginliğin tırmanması halinde bölgede 'yıkıcı bir savaşın' patlak verebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Belçikalı mevkidaşı Philippe Goffin ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hekim, Belçika Dışişleri Bakanı ile "Washington ve Tahran arasında yükselen tansiyonu düşürmenin yollarını" ele aldıklarını söyledi.

İran ve ABD arasındaki gerginliğin tırmanması halinde bölgeyi yıkıcı bir savaşa sürükleyebileceğini vurgulayan Hekim, "Irak, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması için sarf edilen tüm çabalara destek veriyor" dedi.

Belçikalı Bakan Goffin ise ülkesinin Irak'a desteğini ifade ederek, "Irak'ın istikrarı bizim için önemli." açıklamasında bulundu.
  • Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Goffin'i başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda kabul etmiş, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin imarı için Belçika'nın katkısının önemini vurgulamıştı.

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