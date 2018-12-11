Dünya Irak ABDnin İrana yaptırımlarının parçası değiliz
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Irak: ABD'nin İran'a yaptırımlarının parçası değiliz

Irak Başbakanı Abdulmehdi, ABD'nin İran'a yaptırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Yaptırımlarla ilgili tutumumuzu yineliyoruz. Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının parçası değil" dedi.

AA
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin İran'a yaptırımlarının parçası olmadıklarını söyledi.

Abdulmehdi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, "Yaptırımlarla ilgili tutumumuzu yineliyoruz. Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının parçası değil. Irak'ın bundan muaf tutulması konusunu görüşmek için yakında ABD'ye heyet göndereceğiz." dedi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uyacaklarını bildirmişti.

Hükümet binaları ve bazı yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin trafiğe açılan yollarının bir daha kapatılmayacağını kaydeden Abdulmehdi, "Bu karardan tüm engellemelere rağmen geri dönmeyiz. Bölgenin bir kısmının açılması dahi halka önemli mesajlar verdi. Yetkili, halkla aynı ortamda yaşamalı." diye konuştu.

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