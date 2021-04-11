Irak Başbakan Büyük Fav Limanı'nın temelini attı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin güney ucundaki Basra'da Büyük Fav Limanı Projesi'nin inşası için düzenlenen temel atma törenine katıldı.

Kazımi, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkenin uzun yıllar beklediği önemli stratejik projenin inşasına resmi olarak başlıyoruz. Liman, Irak'ın bölge ve dünyadaki jeopolitik önemini artıracak ve Basra ile diğer kentlerdeki işsizliğe karşı yeni fırsatlar doğuracak." dedi.

Büyük Fav Limanı Projesi'nin sadece Basra değil, tüm kentlerin imarına ve geliştirilmesine katkı sağlayacağını da ifade eden Kazımi, bunun Irak'ı bölge ülkelerine "ekonomik köprü" olarak bağlayacağını vurguladı.

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Basra halkını birliğe çağırdı

Irak Başbakanı, "Irak'ın modern tarihinde yeni bir sürece girdik. Krizleri aşarak gelişim ve imara yöneliyoruz. Ülkenin Fav'dan Zaho'ya kadar inşası için tüm Basra halkını bizimle birlikte hareket etmeye çağırıyorum." diye konuştu.

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Büyük Fav Limanı Projesi'nin ilk temel atma töreni 2010 yılında atılsa da bir gelişme kaydedilememişti.

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Irak Ulaştırma Bakanlığının söz konusu projenin yapımı için Güney Koreli Daewoo şirketiyle yaklaşık 4,6 milyar dolara anlaştığı biliniyor.

Daewoo Şirketi Müdürü, 9 Ekim 2020'de Irak'ta hayatını kaybetmiş, ölüm nedeni intihar olarak açıklansa da projenin yürütülmesine engel olmak isteyen tarafların suikasti olduğuna yönelik iddialar gündeme gelmişti.