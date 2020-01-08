Dünya Irak Başbakanı İranın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık
ORTADOĞU

Irak Başbakanı: İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık

Başbakan Abdulmehdi, "İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık. Bu saldırının, sadece ABD askerlerinin bulunduğu bölgeleri kapsayacağı bildirildi. Ancak saldırılacak noktalar hakkında bilgi verilmedi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran, ABD askerlerini barındıran Irak askeri üslerine saldırdı.
İran, ABD askerlerini barındıran Irak askeri üslerine saldırdı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran'ın ABD üslerine saldıracağı haberini önceden aldıklarını belirtti.

  • Abdulmehdi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran yönetiminin, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık söz konusu saldırıyı yapacağından haberdar olduklarını belirtti.

Abdulmehdi, bunun üzerine saldırı bilgisini kendisinin de ABD'ye ulaştırdığını kaydetti.

İran Irak'taki ABD üslerini böyle vurdu
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İran Irak'taki ABD üslerini böyle vurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Erbil ve Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurdu.

Irak Başbakanı, açıklamasına şöyle devam etti:

"O sırada Ayn el-Esed ve Erbil'deki Harir Askeri Üsleriyle başka bölgelere füzeler yağıyordu. Saldırılacağı haberini aldığımız anda Irak askeri birimlerine gereken tedbirleri almaları için uyarıda bulunduk. Saldırıda Irak ve koalisyon güçleri tarafından herhangi bir kayıp olduğuna dair resmi bir durum bildirilmedi."

Gerçekleşen saldırıdan görüntüler.

İstifa eden Başbakan, Irak'ın açık bir savaşa girmesini engellemek için diplomasi yürüttüğünü, ülke egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmediklerini belirtti.

Abdulmehdi, saldırılara karşı herkesi sükunete davet ederek, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Irak devleti ve hükümetinin kararlarına saygı duyulmasını istedi.

Irak'ta gergin gece: ABD üslerine füze saldırıları gerçekleşti
DÜNYA
Irak'ta gergin gece: ABD üslerine füze saldırıları gerçekleşti

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

İran'a ait füze.
  • ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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