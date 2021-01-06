Dünya Irak Başbakanı Kazımi ABD askerlerinin yarısı önümüzdeki günlerde ülkeden çekilecek
ORTADOĞU

Irak Başbakanı Kazımi: ABD askerlerinin yarısı önümüzdeki günlerde ülkeden çekilecek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkedeki ABD askerlerinin yarısının gelecek günlerde Irak'tan çekileceğini belirtti. Irak'ta görev yapacak ABD'li asker sayısına ilişkin ise Kazımi, "Onlardan sadece, eğitim, silah ve teknik konudaki iş birliği için yüzleri geçmeyecek kadar asker kalacak. İki ülke arasındaki anlaşma gereği, onların tamamen Irak dışında konuşlandırılmaları takvimi de uygulamaya konulacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkedeki ABD askerlerinin yarısının gelecek günlerde Irak'tan çekileceğini belirtti.

Kazımi, "Irak Ordu Bayramı" dolayısıyla yayınladığı görüntülü açıklamada, "ABD ile yapılan stratejik diyalog vesilesiyle geçen aylarda bazı askerler çekildi ve bu güçlerin yarısı da önümüzdeki günlerde çekilecek." dedi.

Irak'ta görev yapacak ABD'li asker sayısına ilişkin ise Kazımi, şu ifadeleri kullandı:

"Onlardan sadece, eğitim, silah ve teknik konudaki iş birliği için yüzleri geçmeyecek kadar (asker) kalacak. İki ülke arasındaki anlaşma gereği, onların tamamen Irak dışında konuşlandırılmaları takvimi de uygulamaya konulacak."

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15 Ocak'ta çekilme başlayacak

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, 17 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, Irak'ta görev yapan ABD askerlerinden 2 bin 500'ünün 15 Ocak 2021 itibarıyla çekileceğini bildirmişti.

Bu açıklamanın ardından Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hefaci, ilk etapta 500 askerin Irak'tan çekileceğini, çekilmenin uzun sürmeyeceğini söylemişti.

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ABD, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'ten itibaren Irak'ın üçte birini ele geçirmesi üzerine, Irak güçlerine destek vermek için 3 yıl aradan sonra yeniden asker göndermeye başlamıştı.

DEAŞ'ın Irak'ta elinde tuttuğu bölgelerin tamamen geri alınmasından sonra ABD'li yetkililer, 2018'de, ülkede konuşlandırılan asker sayılarının 5 bin 200 civarında olduğunu açıklamıştı.

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