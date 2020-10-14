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Dünya Irak Başbakanı Kazımi Ankara ziyareti için Erdoğanın davet mektubunu aldım
ORTADOĞU

Irak Başbakanı Kazımi: Ankara ziyareti için Erdoğan’ın davet mektubunu aldım

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı kabulü sırasında, Ankara’yı ziyaret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davet mektubunu aldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Mustafa el-Kazımi
Mustafa el-Kazımi

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Kazımi, Büyükelçi Yıldız'ı Bağdat Hükümet Sarayı'ndaki kabülünde, iki ülke arasında tüm alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Büyükelçi Yıldız da, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Başbakan Mustafa Kazımi tarafından kabulüm sırasında, Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirme irademizi teyid ettim. Irak’ın bölgemizde ve bölgemiz dışındaki eksen siyasetini reddeden tavrını güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğimizi vurguladım.” ifadelerini kullandı.

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