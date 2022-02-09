Irak Başbakanının ziyareti sırasında saldırı düzenlendi: Bir genç öldürüldü

Kazımi, 2 gün önce kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sonucu öldürülen ve uyuşturucu baronlarıyla mücadele ekibinde yer aldığı belirtilen Yargıç Ahmet Faysal Saadi’nin taziyesine katılmak için Meysan’a gitti. Irak Başbakanı, burada kurulan taziye çadırını ziyaret ederek yargıcın babasıyla bir araya geldi.

Başbakan Kazımi, Saadi'nin öldürülmesinden sorumlu olanların yakalanıp cezalandırılacağını ve yargıcın kanının yerde kalmayacağını açıkladı.

ÖLEN GENCİN SADR HAREKTİ'NE YAKIN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Kazımi, Meysan’dayken aracıyla yoldan geçen Karrar Ebu Rağif isimli gence yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Hayatını kaybeden gencin aracından bulunan eşinin de saldırıda yaralandığı kaydedildi. Olay anında hayatını kaybeden gencin Sadr Hareketi’ne yakın olduğu iddia ediliyor.

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Meysan’da 6 gün önce de İran’a yakın Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi’ne yakın bir subay olan Husam İleyyavi de kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürülmüştü. İleyyavi’nin daha önce iki kardeşi de kent ortasında öldürülmüştü. Bu olayda Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı Seraya es-Selam’ın eli olduğu iddia edilmişti.

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Sadr ve İran’a yakın milis güç arasındaki çekişme sokağa yansıdı

Meysan’da yaşanan olayların Sadr Hareketi lideri Sadr’a bağlı Seraya es-Selam ile İran destekli Asayib Ehlilhak Hareketi milis gücü arasındaki çekişmenin sonucu olduğu ve bunun sokağa yansımaya başladığı endişeleri dile getiriliyor.

Eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki de, Husam İleyyavi’nin öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada, İleyyavi’yi öldüren tarafın herkesçe bilindiğini ifade emişti. Maliki'nin bu ithamıyla Sadr’a bağlı milis gücünü işaret ettiği yorumları yapılmıştı.