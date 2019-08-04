Dünya Irak Hürmüz Boğazında sükunetten yanayız
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Irak: Hürmüz Boğazı'nda sükunetten yanayız

Irak: Hürmüz Boğazı'nda sükunetten yanayız

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin herkese açık olmasını istediklerini belirterek, sükunetten yana olduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Hürmüz Boğazı.
Hürmüz Boğazı.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla bölgesel konuları ele almak üzere daha önce Lübnan, Mısır ve Tunus'ta bir araya geldiklerini ifade eden Hekim, "Buradaki görüşmelerimiz de Kahire'deki zirvede üç ülke liderlerinin aldığı kararlar çerçevesinde gerçekleşti. Mısır ve Ürdün ile siyasi ve güvenlik iş birliğini geliştireceğiz, dayanışma içinde olacağız." diye konuştu.

Görüşmede Arap dünyası ve bölgesel konuları da ele aldıklarını dile getiren Hekim, şunları kaydetti:

  • "ABD ve komşu ülke İran arasındaki krize karşı tutumumuzu iki ülkenin dışişleri bakanlarına ilettik. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret herkese açık olmalı. Oradaki ticaret akışının uluslararası normlara göre sürdürülmesi gerekir. Bu konuda tansiyonun yükseltilmesinden değil, sükunetten yanayız."

Iraklı Bakan Hekim, Filistin, Yemen ve Libya'daki gelişmelerle Suriye'deki krizi detaylı şekilde ele aldıklarını belirterek, "Herkes, Suriye'de çözümün Suriyeliler tarafından sağlanmasından yanadır. Bu da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve oradaki yabancı güçlerin çıkmasıyla mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü de Irak ile güvenlik, ticaret, iskan, imar ve enerji alanında iş birliğini görüştüklerini kaydederek, Filistin, Suriye ve Libya meselelerini de konuştuklarını söyledi.

  • Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Hürmüz Boğazı ve bölgesel gelişmeler konusunda tansiyonun düşürülmesi konusunu ele aldıklarını ifade etti. Irak'taki terörle mücadeleyi de değerlendirdiklerini belirten Safedi, yatırım alanı ve yeniden imar hususunda Irak'a destek vereceklerini dile getirdi.
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