Dünya Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdinin istifasını kabul etti
ASYA

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını kabul etti

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını kabul etti

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını kabul etti. Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e anayasanın 75’inci maddesine göre yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Adil Abdulmehdi
Adil Abdulmehdi

Meclisten yapılan açıklamada, oturumda hazır bulunan milletvekillerinin katıldığı oylamada Başbakan'ın istifa kararı kabul edildi.

329 sandalyeli mecliste 241 milletvekili hazır bulunarak oylamaya katıldı.

Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e anayasanın 75’inci maddesine göre yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini söyledi.

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Anayasanın 76. maddesine göre cumhurbaşkanı yeni bir başbakanın seçilmesi için meclise 15 gün süre verir. Başbakanın seçilmesi ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde kendisine yeni hükümetin kurulması görevi verir. Daha sonra yeni kabine meclisin oylamasına sunulur.

ABD'nin Irak işgalinin ardından ülkenin 5'inci başbakanı olarak Ekim 2018'de göreve başlayan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da ülkenin farklı bölgelerinde 2 aydır devam eden gösteriler nedeniyle istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

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