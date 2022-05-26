Dünya Irak Meclisi İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan tasarıyı yasalaştırdı
ORTADOĞU

Irak Meclisi 'İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan' tasarıyı yasalaştırdı

İsrail ile siyasi, diplomatik ve güvenlik iş birliği yapmanın cezası "müebbet hapis" ve "idam" olarak belirlendi.

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Haber Merkezi AA
Irak Meclisi İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan tasarıyı yasalaştırdı
Foto: Arşiv.

Irak Meclisi, "İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan" yasa tasarısını onayladı.

  • Meclis’te yapılan oylamada, söz konusu yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı. Oylamada hazır bulunan vekil sayısı 275 olarak açıklandı.

Onaylanan yasaya göre İsrail ile ilişki kurmak ve normalleşmenin yanı sıra iş birliği yapmak da "suç" kategorisine giriyor. Yasada İsrail ile siyasi, diplomatik ve güvenlik iş birliği yapanların cezası "müebbet hapis" ve "idam" olarak belirlendi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yasanın onaylanması sonrası yaptığı açıklamada, halka sokağa çıkıp kutlama yapması çağrısında bulundu.

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