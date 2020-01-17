Dünya Irak New York Timesı yalanladı ABD ile operasyonlar yeniden başlamadı
ORTADOĞU

Irak New York Times'ı yalanladı: ABD ile operasyonlar yeniden başlamadı

Irak yönetimi, New York Times Gazetesi’nin koalisyon güçlerinin Irak ordusuyla terör örgütü DEAŞ’a karşı ortak operasyonların yeniden başlatıldığına dair haberini yalanladı.

Haber Merkezi İHA
ARŞİV
ARŞİV

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karıştı koalisyon güçlerinin, İranlı General Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından faaliyetlerinin askıya alınma kararının hala devam ettiğini belirterek, bu konuda Irak hükümetinin onay vermediğini ve faaliyetlerinin aktif olmadığını söyledi.

  • New York Times Gazetesi’nin ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberde ABD’nin terör örgütü DEAŞ’ın Irak’taki durumdan faydalanmasını engellemek için Irak ordusuyla ortak mücadele etmeye yeniden başladığını söylemişti.

Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusu yapması üzerine İsrailliler: Dokunulmazlık verilmesin
DÜNYA
Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusu yapması üzerine İsrailliler: Dokunulmazlık verilmesin
Ürün güvenliğidüzenlemesi TBMMde

Ürün güvenliği
düzenlemesi TBMM'de

​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı.
Açıklamam doğru olmaz

'Açıklamam doğru olmaz'

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna ilişkin açıklama.
Doğu Akdenizin kilit ülkesi

Doğu Akdeniz'in kilit ülkesi

Libya'da neler oluyor? Türkiye neden asker gönderiyor?
7 ilden<br>arama ekibi

7 ilden
arama ekibi

Onlarca kişi üniversiteli Gülistan'ı arıyor.
Yetki versinler<br>biz bulalım

Yetki versinler
biz bulalım

MHP lideri Bahçeli CHP'ye tepki gösterdi.
Sürpriz imza

Sürpriz imza

Yunus Mallı kiralık olarak transfer oldu.

14-15 kişilik<br>araçlar olacak

14-15 kişilik
araçlar olacak

​Adalar Belediye Başkanı Gül yeni sistemi anlattı.
Ağlatan veli

Ağlatan veli

Şehit kızının karnesini ​emniyet müdürü aldı.
ÇED Raporu onaylandı

ÇED Raporu onaylandı

Bakan Kurum Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu.
Patates öldürdü

Patates öldürdü

​Nefes borusuna kaçtı, 1 ay sonra hayatını kaybetti.
Esed<br>Halep'e saldırıyor

Esed
Halep'e saldırıyor

​Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç başladı.
Bugün<br>hareket edecek

Bugün
hareket edecek

​Enerji Bakanı Yavuz sondaj gemisinin yeni rotasını açıkladı.
Tehlike çanları

Tehlike çanları

Beydağ Barajı'nda kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek.
Tüketiciyi üzeni<br>biz de üzeriz

Tüketiciyi üzeni
biz de üzeriz

İntihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete büyük ceza.
Hafter'in siyasi çözüm derdi yok

Hafter'in siyasi çözüm derdi yok

Libya diplomasisi sürüyor: Dünyanın gözü Berlin'de olacak.
Bild ateş püskürdü

Bild ateş püskürdü

​"Merkel Erdoğan'a boyun eğdi, Yunanistan Libya masasında yok!".

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.