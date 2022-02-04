Dünya Irak ordusu DEAŞ liderinin ölümüne yol açan bilgileri biz verdik
ORTADOĞU

Irak ordusu: DEAŞ liderinin ölümüne yol açan bilgileri biz verdik

Irak ordusu, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyona, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesine yol açan bilgileri sağladığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Irak ordusu: DEAŞ liderinin ölümüne yol açan bilgileri biz verdik
Suriye'nin İdlib kentindeki operasyonda DEAŞ liderinin öldürüldüğü açıklandı.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, ABD güçlerinin Suriye'de düzenledikleri operasyonla DEAŞ elebaşı el-Kureyşi'nin öldürüldüğünün açıklanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Resul açıklamasında, "El-Kureyşi lakaplı Emir Muhammed Said adındaki teröristin öldürme operasyonu, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatının uluslararası koalisyona yerini ve öldürülmesine yol açan doğru bilgileri sağlamasının ardından gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.

ABD Başkanı Joe Biden dün, ABD güçlerinin Suriye'de düzenledikleri operasyonla DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürmesi konusunda Beyaz Saray'da açıklama yapmıştı.

DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin 2019'da ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından el Kureyşi'nin örgütün başına geçtiğini belirten Biden, Kureyşi'nin o tarihten itibaren DEAŞ'ın Amerikalıları ve müttefiklerini hedef alan birçok saldırının emrini verdiğini kaydetmişti.

Biden, ABD'nin operasyonunda sivil ölümleri en aza indirecek şekilde tasarlandığını savunarak "Bu teröristin kendini çocuklar ve ailesiyle çevrelediğini bildiğimizden, hava saldırısı yerine Amerikalıları daha çok tehlikeye atan Özel Kuvvetler operasyonu düzenledik." bilgisini vermişti.

ABD'li güçlerin kendisini yakalamaya yaklaştığını anlayan Kureyşi'nin "korkakça" davrandığını belirten Biden, "O, işlediği suçlar nedeniyle adaletin önüne çıkmak yerine, kendini sadece intihar bombacısı yeleğiyle değil tüm 3. katı yerle bir eden bir bombayla patlatmayı seçti." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin İdlib'deki operasyonun görgü tanığı olan kadın her şeyi anlattı
DÜNYA
ABD'nin İdlib'deki operasyonun görgü tanığı olan kadın her şeyi anlattı

ABD Başkanı Biden: DEAŞ lideri öldürüldü
DÜNYA
ABD Başkanı Biden: DEAŞ lideri öldürüldü

ABD İdlib'de operasyon düzenliyor
DÜNYA
ABD İdlib'de operasyon düzenliyor
İntikam cinayeti

İntikam cinayeti

​Dört gündür süren gizemli kazının sırrı çözüldü.
Nerede ölmesiniistersiniz diye sordular

'Nerede ölmesini
istersiniz' diye sordular

Almanya'da sağlık hizmeti alamayan Türk hasta Türkiye'ye getirildi.
Ev sahibiolmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

​Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin.
Sahte video ile<br>işgal edecekler

Sahte video ile
işgal edecekler

​ABD'den dikkat çeken Rusya iddiası.
Herkesi hayrete düşüren ölüm

Herkesi hayrete düşüren ölüm

Giysi kumbarasından eşya alırken sıkışarak hayatını kaybetti.

Edirne'de heykel<br>provokasyonu

Edirne'de heykel
provokasyonu

​Uzunköprü'deki Adalet Anıtı kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.
Yol yarıldı <br>içine düştü

Yol yarıldı
içine düştü

​Elazığ'da Sait Dağdeviren, yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu 2 metrelik çukura düştü.

​Kılıçdaroğlu, eşcinsellere 'yasal düzenleme' vaadini sözlü olarak da ifade etmiş.

Yunan sınırında donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi. BM soruşturma istedi.

​ABD'nin İdlib'deki kanlı operasyonunda 6'sı çocuk 13 kişi öldü.

​Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili coşkuyla karşılandı.

​Gençler 6-8 ay içinde iş sahibi olacaklar.

​İyiliği emretme, kötülükten alıkoyma tüm Müslümanların sorumluluğunda.

​Kanserle mücadeleyi kazananlar hikâyelerini anlattı.

​Uygulama ile 10 milyar avronun Türkiye'ye geleceği hesaplanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.