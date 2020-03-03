Dünya Irak Türkmen Cephesi ülkedeki FETÖ okullarının kapatılmasını istiyor
ORTADOĞU

Irak Türkmen Cephesi ülkedeki FETÖ okullarının kapatılmasını istiyor

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Muhammed Saman, ülkede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların kapatılmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Muhammed Saman.
Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Muhammed Saman.
Saman, Irak'ta ve özellikle Kerkük'te faaliyet gösteren FETÖ okullarının kapatılması için çağrıda bulundu.
  • Kerkük kent merkezinde önemli binaların yıllardır FETÖ okulları tarafından kullanıldığına dikkati çeken Saman, bunların Irak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Saman, terör örgütüne ait okulların söz konusu bakanlığa bağlanması ya da kapatılmasının şart olduğunu vurguladı.
Okullardaki müfredat, ders metodu ve yöntemlerinin denetlenmesi gerektiğine de işaret eden Saman, bunun da ancak Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmalarıyla mümkün olacağını kaydetti.

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi: Aralarında mahrem imamlar da bulunuyor
GÜNDEM
FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi: Aralarında mahrem imamlar da bulunuyor
İdlibden çekilirsek Hataydan oluruz

'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'

​MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
130 bini geçti

130 bini geçti

Sınırı aşan sığınmacıların sayısı her geçen saat artıyor.
Bir rüya gerçek oluyor

Bir rüya gerçek oluyor

​50 ilin merakla beklediği 145 yıllık projede sona gelindi.
SİHA'lar rekorumu alt üst etti

SİHA'lar rekorumu alt üst etti

​Suriye savaşının sembol ismi Yeni Şafak'a konuştu.
Hizbullah çıkış arıyor

Hizbullah çıkış arıyor

TSK'nın SİHA saldırılarında büyük darbe aldılar.
Elazığ'da<br>şaşırtan görüntü

Elazığ'da
şaşırtan görüntü

​Kolonlardan yumruk büyüklüğünde taş çıkıyor.

Hem insafsız <br>hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Beklenen onay çıktı

Beklenen onay çıktı

​Yerli otomobilin üretim yerinde yeni gelişme.
Milyonları ilgilendiren karar

Milyonları ilgilendiren karar

​Mülk sahibi imzalamasa da komisyon ödeyecek.
Havadaki<br>vurucu taktikler

Havadaki
vurucu taktikler

Koral köreltti, Milkar bozdu, F-16'lar görünmez oldu, SİHA'lar vurdu.
Boğaz'da Rus tahriki!

Boğaz'da Rus tahriki!

​Geminin önünde sipere yattı.
Artık bu parayı istemiyoruz

Artık bu parayı istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekti.
İptal için<br>30 gününüz var!

İptal için
30 gününüz var!

​Paket turlarda koronavirüs endişesi yaşanıyor.
Poz verme skandalı!

Poz verme skandalı!

​İYİ Partili vekil şehit cenazesinde en öne geçip fotoğraf çektirdi
5 kiloya<br>kadar serbest

5 kiloya
kadar serbest

​Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Can kaybı artıyor

Can kaybı artıyor

​Koronavirüs nedeniyle 2 bin 945 kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.