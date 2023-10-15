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Irak ve Afganistan'ı işgalin başındaki ABD'li general İsrail'e taktik verdi: Her binayı her odayı temizlemek gerek

ABD'nin Irak ve Afganistan savaşlarını komuta eden eski CIA Başkanı General David Petraeus, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Hamas'ın işgalci İsrail'e yönelik saldırısını '11 Eylül'den daha kötü' olarak niteledi. Gazze'ye olası kara harekatına ilişkin "Çok ama çok zor bir savaş, İsrail'in siviller dahil ağır kayıpları olacak." diyen Petraeus, "Her binayı, her katı, her odayı, her bodrumu, her tüneli temizlemek gerek" ifadeleriyle işgalcilere taktik verdi.

Hüseyin Berk
19:01 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Eski CIA Başkanı David Petraeus, İsrail'in Gazze'yi işgali için taktik verdi.

Eski CIA Başkanı David Petraeus, İsrail'in Gazze'yi işgali için taktik verdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İşgalcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 235 artarak 2 bin 450'ye yükseldi.

Irak ve Afganistan'ı işgalin başındaki ABD'li general: İsrail'in ağır kayıpları olacak

ABD'nin Irak ve Afganistan savaşlarını komuta eden eski CIA Başkanı General David Petraeus, CBS News'e yaptığı açıklamada, Hamas'ın işgalci İsrail'e yönelik saldırısını '
11 Eylül'den daha kötü'
olarak niteledi.
Gazze'ye olası kara harekatına ilişkin
"Çok ama çok zor bir savaş, İsrail'in siviller dahil ağır kayıpları olacak."
diyen Petraeus,
"Her binayı, her katı, her odayı, her bodrumu, her tüneli temizlemek gerek"
ifadelerini kullandı.





#İsrail
#ABD
#Filistin
#David Petraeus
12 dakika önce
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