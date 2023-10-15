Irak ve Afganistan'ı işgalin başındaki ABD'li general İsrail'e taktik verdi: Her binayı her odayı temizlemek gerek

Eski CIA Başkanı David Petraeus, İsrail'in Gazze'yi işgali için taktik verdi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
İşgalcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 235 artarak 2 bin 450'ye yükseldi.