Irak ve Afganistan'ı işgalin başındaki ABD'li general İsrail'e taktik verdi: Her binayı her odayı temizlemek gerek

İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma en büyük destek ABD'den gelmişti. Vahşete destek olunmasına ABD'li birçok isim tepki gösterirken en net sözler ABD'li analist Jimmy Dor'dan geldi. Dore, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada "ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik." ifadelerini kullandı.