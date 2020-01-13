Irak ve Suriye'deki muhbirler Süleymani'nin öldürülmesine yardım etti

İran Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin Cuma günü Bağdat havaalanına yakın bir ABD hava saldırısı ile öldürülmesinin yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Reuters haber ajansının haberine göre Süleymnai'nin öldürülmesine Irak ve Suriye'deki muhbirler yardım etti.

Süleymani'nin uçağı Bağdat Havalimanı'na 3 Ocak'ta 00:30'da indi. Kalabalığın içinde Ebu Mehdi El-Muhandis, uçağın dışında ve iki adam kendilerini bekleyen zırhlı bir araca bindiler. Havaalanı yetkilileri, Süleymani'yi koruyanların tekrar bir araca bindiklerini, havaalanı güvenlik görevlileri izlerken iki arabanın havaalanından giden ana yola yöneldiğini söyledi. Konvoya daha sonra iki Amerikan füzesi atıldı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Faleh al-Fayyad tarafından yürütülen soruşturmaya göre havalanında ABD operasyon görevlileriyle işbirlği içinde olan 4 kişi bulunuyordu.

Muhbirler havayolu çalışanı

Şüpheliler arasındaki kişiler Bağdat Havaalanı güvenliğinin iki çalışanı ve havayolu şirketi Sham Wings of Sham'te görevli iki çalışanı.

Adım adım bilgi sızdırdılar

Süleymani hakkında muhbirlerden ilk sızan bilgilerin Şam havaallanından geldiği, Bağdat havaalanı güvenlik çalışanlarının da Sülymani'nin hedefe varışı ve konvoyun ayrıntıları hakkında bilgi sızdırdığı belirtildi. Reuters'in haberine göre Pentagon, Irak ve Suriye'deki gizli ajanların saldırılarda rol oynayıp oynamadığı hakkında yorum yapmayı reddetti.