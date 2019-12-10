Dünya Irakdan İrana ticaret sınırlaması 17 tarım ürünü yasaklandı
ORTADOĞU

Irak'dan İran'a ticaret sınırlaması: 17 tarım ürünü yasaklandı

Bağdat yönetimi ülke içindeki üretimin yeterli olduğu gerekçesiyle bazı tarım ürünlerinin ithalatına yasak getirdiğini İranlı yetkililere iletti.

Haber Merkezi AA
Ülkede üretimin yeterli olduğu açıklamasında bulunuldu.
Ülkede üretimin yeterli olduğu açıklamasında bulunuldu.

Irak yönetimi, İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatına yasak getirdi.

  • İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın İran Tarım Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Bağdat yönetimi ülke içindeki üretimin yeterli olduğu gerekçesiyle bazı tarım ürünlerinin ithalatına yasak getirdiğini İranlı yetkililere iletti.

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Buna göre Irak, İran'dan aldığı domates, salatalık, elma, patlıcan, havuç, marul, mısır, hurma, karpuz, kavun, sarımsak, soğan, kabak, karnabahar, nar, lahana, hünnap olmak üzere 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı.

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