Irak'ın Erbil kentinde İHA saldırısı: Üç sivil yaralandı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO sorusuna Yunanistan örneği ile yanıt verdi: Bunu yemezler kusura bakmasınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik tutumu' ile ilgili soruyu yanıtladı. "Yunanistan ve Fransa ile yaşadıklarımızı şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Yunanistan'da dokuz Amerikan üssünün olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları kime karşı açtınız diye sorunca 'Rusya' diyorlar. Bunu yemezler kusura bakmasınlar." ifadelerini kullandı.