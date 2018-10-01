Dünya Irakın kuzeyine hava harekatı 4 terörist etkisiz
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Son dakika...Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyi Gara'da düzenlenen hava harekatında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre düzenlenen hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Gara bölgesine 01 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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