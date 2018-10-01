Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz

Spor

Başakşehir'in beyni askere gidiyor

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Başakşehir'in Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın analizcisinin askere gideceğini ve Avcı'nın bu durumdan dolayı mutsuz olduğunu belirtti. Metin, konuyla ilgili yaptığı esprili açıklamada Abdullah Avcı 'futbolcusunu gönderir analizcisini göndermez' ifadesini kullandı.