Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
İlk belirlemelere göre düzenlenen hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Gara bölgesine 01 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyi Gara bölgesine 01 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/ojonuu2Ryq
Irak kuzeyi Gara bölgesine 01 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/ojonuu2Ryq— TSK (@TSKGnkur) 1 Ekim 2018