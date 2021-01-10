Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde bir polis öldü 5 kişi ise yaralandı Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede bir polis öldü, 5 gösterici yaralandı. Ülkede 1 Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı geniş çaplı protestolar aynı yılın sonlarında Adil Abdulmehdi hükümetinin düşmesine neden olmuştu. Kısmi yoğunlukta devam eden protestolara katılan Irak halkı, Başbakan Mustafa el-Kazımi'den gerçek reformların yapılmasını, göstericilerin ölümünden sorumlu olanların yargılanmasını, yolsuzlukla mücadele ve temiz seçimler gibi bir dizi talebin yerine getirilmesini istiyor.

Haber Merkezi 10 Ocak 2021, 19:51 Son Güncelleme: 10 Ocak 2021, 20:12 AA