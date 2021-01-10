Dünya Irakın Zikar vilayetindeki gösterilerde bir polis öldü 5 kişi ise yaralandı
ORTADOĞU

Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde bir polis öldü 5 kişi ise yaralandı

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede bir polis öldü, 5 gösterici yaralandı. Ülkede 1 Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı geniş çaplı protestolar aynı yılın sonlarında Adil Abdulmehdi hükümetinin düşmesine neden olmuştu. Kısmi yoğunlukta devam eden protestolara katılan Irak halkı, Başbakan Mustafa el-Kazımi'den gerçek reformların yapılmasını, göstericilerin ölümünden sorumlu olanların yargılanmasını, yolsuzlukla mücadele ve temiz seçimler gibi bir dizi talebin yerine getirilmesini istiyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Zikar'ın idari merkezi En-Nasıriyye kentinde güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Olayda bir polisin hayatını kaybettiğini, göstericilerden 5 kişin de yaralandığı kaydedildi.

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  • Zikar emniyetinden ismini vermek istemeyen bir yetkili de Nasıriyye'de güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan arbede esnasında bir polisin bilinmeyen bir kişi ya da kişilerce vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirtti.

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43 kişi yaralandı 30 gösterici de gözaltına alındı

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği de dün yaptığı yazılı açıklamada ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen gösterilerde 2 günde 2 kişinin suikaste kurban gittiğini, aralarında güvenlik unsurlarının da bulunduğu 43 kişinin yaralandığını, 30 göstericinin de gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Teröre asla yer yok

Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı geniş çaplı protestolar aynı yılın sonlarında Adil Abdulmehdi hükümetinin düşmesine neden olmuştu.

  • Kısmi yoğunlukta devam eden protestolara katılan Irak halkı, Başbakan Mustafa el-Kazımi'den gerçek reformların yapılmasını, göstericilerin ölümünden sorumlu olanların yargılanmasını, yolsuzlukla mücadele ve temiz seçimler gibi bir dizi talebin yerine getirilmesini istiyor.
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