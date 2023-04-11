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Dünya

Iraklı kameraman çekim esnasında dağdan düşerek hayatını kaybetti

Irak'ın Süleymaniye kentinde NRT TV kanalı için çalışan kameraman Ahmet Ali, görevi esnasında dağdan düşerek yaşamını yitirdi. Kameraman'ın son görüntülerinde "Eğer ayağın bir yükseklikten kayarsa bu hayatını kaybetme nedenin olur ve hayatın sonlanır." dediği görüldü.

11:22 . 11/04/2023 Salı
AA
Irak

Irak

Irak'ın Süleymaniye kentinde NRT TV kanalı için çalışan kameraman Ahmet Ali, görevi esnasında dağdan düşerek yaşamını yitirdi.


NRT TV kanalının haberine göre, Ali, 9 Nisan'da bir program çekimi için Süleymaniye kentindeki Piremegrun dağına çıktı.


Görevi esnasında dağdan düşerek yaşamını yitiren Ali'nin çekim için gittiği dağdaki son görüntülerinde
"Eğer ayağın bir yükseklikten kayarsa bu hayatını kaybetme nedenin olur ve hayatın sonlanır."
dediği görüldü.



#Irak
#Süleymaniye
#Piremegrun
26 dakika önce
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