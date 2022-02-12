Dünya Iraklı komutandan Sincarda PKK ele başı Öcalan posteri asılmasına sert tepki Bu meydana gömerim
ORTADOĞU

Iraklı komutandan Sincar’da PKK ele başı Öcalan posteri asılmasına sert tepki: 'Bu meydana gömerim'

Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar’da görev yapan 20’nci Tugay Komutanı Esir Rubayi, ilçe merkezine terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan posteri asılmasına sert tepki göstererek, "Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim. Allah şahidim olsun ki, Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim" dedi.

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Haber Merkezi AA
Iraklı komutandan Sincar’da PKK ele başı Öcalan posteri asılmasına sert tepki: Bu meydana gömerim
Arşiv - Sincar'da PKK ele başının posteri indirildi.

Tuğgeneral Rubayi'nin bir grup askerle Sincar ilçe meydanına gelerek burada terör örgütü yandaşları tarafından Öcalan posteri asılmasına tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

PKK ele başının posterinin indirildiği alana Irak bayrağını astıran Rubayi, teröristlere asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.

"Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim"

Elinde Irak bayrağıyla Sincar halkına seslenen Rubayi, şunları söyledi:

"Sincar’daki herkes beni iyi duysun: Tugay Komutanı olarak Irak bayrağını buraya asacağım. Allah şahidim olsun ki, Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim ve bu meydanda asarım. Ben teröristlerle mücadele eden komutanım. Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim. Bu bayrağın üzerinde Rava’da (Enbar’da) namaz kıldım, burda da kılacağım. Teröristin fotoğrafını buraya asana hayat hakkı tanımayız."

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