Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Iraklı sağlık çalışandan gözyaşları içinde çağrı Tedbirlere uyun
ORTADOĞU

Iraklı sağlık çalışandan gözyaşları içinde çağrı: Tedbirlere uyun

Irak Kürt Böglesel Yönetimi'nde yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla yaşandığı yer olan Süleymaniye vilayetindeki bir sağlık çalışanı gözyaşları içinde "tedbirlere uyun" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Tahir Ali Vali Beg Hastahanesi'nde görevli sağlık çalışanı Nevzad Ahmed.
Tahir Ali Vali Beg Hastahanesi'nde görevli sağlık çalışanı Nevzad Ahmed.

Süleymaniye'de Kovid-19 hastaları için tahsis edilen Tahir Ali Vali Beg Hastahanesi'nde görevli sağlık çalışanı Nevzad Ahmed'in sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesaj büyük yankı uyandırdı.

  • Kovid-19 kaynaklı ölümlerin arttığı vilayette yaşanan durumu gözyaşları içinde anlatan Ahmed, salgının ciddiye alınması gerektiğini ve önüne geçilememesi durumunda büyük bir felakete dönüşebileceğini belirtti.

"İnsanlar birbiri ardına ölüyor. Sadece bugün 7 kişinin ölüm raporunu yazdım"

Ahmed, "Allah rızası için kendinizi koruyun. Vallahi bu bir felaket. Şu anda 4 cenaze hastanede bekliyor. İnsanlar burada birbiri ardına yaşamını yitiriyor. Sadece bugün virüs nedeniyle vefat eden 7 kişinin ölüm raporunu yazdım" dedi.

  • Ülkenin sağlık altyapısındaki yetersizliğe dikkati çeken Ahmed, şunları söyledi:
  • "Salgın kontrol edilemiyor. Sağlık altyapımız çok sınırlı. Sizden ricam kimseyi dinlemeyin ve kendi önlemlerinizi kendiniz alın. Sağlık tedbirlerinizi alın. İnanın bu salgın kontrol edilemiyor."

Ahmed ayrıca Iraklılara "bu salgını önemsemeleri, aksi takdirde sevdiklerini ebediyen kaybedebilecekleri" uyarısında bulundu.

Bölgede koronavirüs kaynaklı 75 ölüm

IKBY makamlarının Kovid-19'a ilişkin paylaştığı son verilere göre, bölgede kaydedilen virüs kaynaklı 75 can kaybından 63'ü Süleymaniye 12'si Erbil'de görüldü.

  • Süleymaniye'deki can kaybının Erbil, Duhok ve Halepçe'ye göre daha fazla olmasının nedeninin halkın sağlık tedbirlerine tam olarak uymaması, hızlı bir şekilde normalleşme sürecine geçilmesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmeden gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösteriler olduğu belirtiliyor.

Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Sabah Havrami, daha önce yaptığı açıklamada, vilayetin sağlık altyapısının yetersizliğine işaret ederek solunum cihazı, ilaç ve yatak sayısının sınırlı olduğunu bildirmişti.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle bir ilçe karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Irak'ta koronavirüs nedeniyle bir ilçe karantinaya alındı

Irak’ta bir günde en yüksek ölüm sayısı kayda geçti
KORONAVİRÜS
Irak’ta bir günde en yüksek ölüm sayısı kayda geçti
Abone Ol Google News
LGS böyle olacak

LGS böyle olacak

​İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü anlattı, görüntüler paylaşıldı.
Kaptanları terleten operasyon kamerada

Kaptanları terleten operasyon kamerada

​Gemi büyük olunca park etmesi de 4 saat sürdü.
Pendikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşler hakkında flaş karar

'Korna çaldı' diye pala, bıçak, demir ve sopayla saldırdılar.

Sağanak yağış çileye dönüştü.

Koca: Sınava gidiş dönüş saatlerinde sokağa çıkma yasağı olacak.

Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

Elebaşının kirli atletini ödül diye verdiler, bol gelince sarılıp uyudu.

Uzmanlar konuştu: ​Su kirlendikçe plajlar yosunla kaplanıyor.

Okulları kapatarak bildiğiniz ve bilmediğiniz çok şeyi önledik.

Bilim insanları göreve

Bilim insanları göreve

​Litre litre içtikleri su çakıl taşını bile eritiyor.

800 bin sürücü<br>için ceza kapıda!

800 bin sürücü
için ceza kapıda!

Zorunlu rapor için tanınan süre doluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.