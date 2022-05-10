Dünya Iraklı yetkili Ezidiler Sincarda PKK nedeniyle çadırlarda yaşamayı tercih ediyor
ORTADOĞU

Iraklı yetkili: Ezidiler Sincar'da PKK nedeniyle çadırlarda yaşamayı tercih ediyor

Irak'ın Duhok kentinde Ezidi İşleri Sorumlusu Cafer Simo, Sincar halkının yaklaşık yüzde 75'inin kamplarda yaşadığını belirterek, "Ezidiler, ilçedeki yasa dışı örgütler (PKK) nedeniyle yazın sıcağına ve kışın zor şartlarına rağmen çadırlarda yaşamayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Iraklı yetkili: Ezidiler Sincarda PKK nedeniyle çadırlarda yaşamayı tercih ediyor
Arşiv.

Simo, Sincar'daki terör örgütü PKK varlığı nedeniyle Ezidilerin evlerine dönememesiyle ilgili açıklamada bulundu.

"Sincar halkının yaklaşık yüzde 75'i kamplarda yaşıyor." diyen Simo, "Ezidilerin birçoğunun Sincar'a dönmek istediğini ancak şehirdeki yasa dışı güçler nedeniyle gidemediklerini" kaydetti.

Simo, "Ezidiler, ilçedeki yasa dışı örgütler nedeniyle yazın sıcağına ve kışın zor şartlarına rağmen çadırlarda yaşamayı tercih ediyor. Irak yasalarına göre bu güçler meşru değildir." ifadelerini kullandı.

Sincar'a dönen sığınmacıların da pişman olduklarını ve tekrar kamplara geri geldiklerini belirten Simo, "Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmanın tek bir maddesi bile uygulanmadı. Irak hükümeti bu anlaşmayı hayata geçirmezse sığınmacılar evlerine dönmeyi kabul etmiyor." diye konuştu.

Simo, şunları söyledi:

"Sincar'da kaos hakim, cinayetler işleniyor. Altyapı ve hizmetler açısından hiçbir şey yok. DEAŞ'in eline geçen birçok şehirde şartlar düzeldi ve eski haline döndü ancak Sincar çok kötü halde. Ezidiler olarak haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Irak hükümeti şehirdeki gayrı meşru güçlerin çıkarılması için özel bir planı hayata geçirmezse Sincar'ın durumu daha da kötü bir hale gelir."

Sincar Anlaşması

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması henüz uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.

Ezidiler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini vurgulayarak her fırsatta PKK'nın Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.

Irak ordusu PKK'ya 2 saat süre tanıdı: Sincar'dan ayrılmazlarsa büyük bir darbe vuracağız
DÜNYA
Irak ordusu PKK'ya 2 saat süre tanıdı: Sincar'dan ayrılmazlarsa büyük bir darbe vuracağız

Sincar’da PKK'ya kıskaç
DÜNYA
Sincar’da PKK'ya kıskaç

Kahreden detay

Kahreden detay

​Motorcu çiftin feci ölümü: Bir metre daha uzun olsaydı...
Sadece Türkiyede üretilecek

Sadece Türkiye'de üretilecek

İkinci elektrikli model ortaya çıktı.
Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​Görmek isteyen milyonlarca kişi var fiyatı dudak uçuklatıyor.

​Bakan Bilgin duyurdu: Alım gücünü yükselteceğiz

​Sri Lanka'da halk ayaklandı.
Dünyanın en ürkütücü yeri

Dünyanın en ürkütücü yeri

​Buradan geçmek büyük cesaret ister.

İl Sağlık Müdürü açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.