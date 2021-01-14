Dünya Irakta 3 milyon insan günlük temel gıdaya ulaşamıyor
ORTADOĞU

Irak'ta 3 milyon insan günlük temel gıdaya ulaşamıyor

BM Dünya Gıda Programı'nın 2020 yılına ait Irak'taki insani duruma ilişkin yayınladığı hazırladığı raporda ülkede yaklaşık 3 milyon insan günlük temel gıda ihtiyacını karşılayamadığı ifade edildi. Sahip olduğu zengin petrol yataklarına rağmen uzun yıllardır, işgal, iç savaş ve son olarak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın büyük saldırılarına maruz kalan Irak, güvenlik ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ekonomik bir buhran içinde.

Haber Merkezi AA
Rapor ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenenlerin çocuklar olduğuna dikkati çekiyor.
Rapor ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenenlerin çocuklar olduğuna dikkati çekiyor.

Irak'ta yaklaşık 3 milyon insan günlük temel gıda ihtiyacını karşılayamıyor.

BM Dünya Gıda Programı'nın (DGP) 2020 yılına ait Irak'taki insani duruma ilişkin yayınladığı bir raporunda, ülkede yaklaşık 3 milyon insanın günlük gıda ihtiyacını karşılayamadığı ifade edildi.

Raporda, gıda temin etmekte zorluk çeken vilayetlerin başında yüzde 20 ile Musul, ardından yüzde 15 ile Diyala, yüzde 14 ile Kerkük ve yüzde 10 ile Bağdat olarak sıralandığı kaydedildi.

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Temel gıda temini zorlaştı

Irak'ın yarı resmi gazetesi es-Sabah'a konuşan DGP Irak Sorumlusu Abdurrahma Mihac, ülkede artan yoksulluk oranının Irak'ın içinde bulunduğu ekonomik durumla alakalı olduğunu belirtti.

Mihac, küresel piyasada petrol fiyatlarının düşmesi ve üretimin azalması nedeniyle Irak'ın gelirinde ciddi azalmaların yaşandığını söyledi.

Irak para birimi dinarın ABD doları karşısında 2020'nin son aylarında yaşadığı değer kaybı nedeniyle ithal temel bazı gıda fiyatlarının arttığını aktaran Mihac, bunun da temel gıda teminini sıkıntıya soktuğunu kaydetti.

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Ülke ekonomik buhran içerisinde

Sahip olduğu zengin petrol yataklarına rağmen uzun yıllardır, işgal, iç savaş ve son olarak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın büyük saldırılarına maruz kalan Irak, güvenlik ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ekonomik bir buhran içinde.

Nüfusu 40 milyonu aşan Irak'ın tek gelir kaynağının petrol olması ve petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş direkt olarak ülke gelirini etkiliyor.

Memur maaşlarını ödemekte zorlanan Irak merkezi hükümeti, Kasım 2020'de 34 milyar dolar iç borçlanmanın önünü açacak bir yasa tasarısını meclise göndermiş ve yasa meclisten geçmişti.

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