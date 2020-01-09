Irak’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede iki patlama

Dünya

ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaşmak istemiyoruz

İran ile tırmanan gerginliği de değerlendiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "İran ile savaşmak istemiyoruz, ancak İran ile bir savaşı bitirmeye hazırız" dedi. Esper, ABD ordusunun Irak'tan çekileceğine dair mektuba ilişkin, "Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla onu ciddiye alacaklara şunu söylüyorum; ABD, Irak'tan çekilmiyor" dedi.