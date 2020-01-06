Dünya Irakta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için hukuki adımların hazırlığı yapılıyor
ORTADOĞU

Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için hukuki adımların hazırlığı yapılıyor

Irak’ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, Irak'ın yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
​​Irak’ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi
​​Irak’ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde, Abdulmehdi, çeşitli kurumlardaki Iraklı yetkililerin parlamentonun yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılmasına ilişkin aldığı kararın uygulanması için yasal adımların gerekli prosedürlerin hazırlığını yaptığını aktardı.

  • Uluslararası koalisyon arasındaki ilişkilerin geleceği ve Irak egemenliğine saygı çerçevesinde DEAŞ'a karşı savaşın ele alındığı telefon görüşmesinde Le Drian, bu konunun üzerinde daha uzun düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak'ta tırmanan gerilim üzerine ülkedeki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Irak Meclisi ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi
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Irak Meclisi ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak parlamentosunda dün yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık:


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