Irak'ta bakanların maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak

Irak'ta hükümet tarafından onaylanan 2021 yılı bütçesine göre, bakanlar, milletvekilleri ve kamudaki genel müdürlerin maaşlarında yüzde 40 vergi kesintisi kararı alındı.

Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 2021 yılı bütçesini onaylayarak oylanması için Meclis'e gönderdi.

Buna göre, bakanlar, milletvekilleri ve genel müdürlerin maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak.

IKBY'nin bütçedeki payı yüzde 12

Alınan bilgiye göre, 2021 yılı bütçesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yüzde 12.67'lik pay ayrıldı.

Bakanlar Kurulu'nda onaylanan bütçe, Meclis'te önümüzdeki günlerde oylamaya sunulacak.

Paranı değer kaybetmesi protesto ediliyor

Irak Merkez Bankasının yerel para biriminin değerini, dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 düşürmesi başkent Bağdat'ta protesto edildi.

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Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan emekli ve memurlar, Merkez Bankasının devalüasyon kararına tepki göstererek hükümeti istifaya çağırdı. Protestocular, "Dinar değil hükümet çökecek" ve "Irak dinarını değersizleştirmeye hayır" yazılı pankart taşıdı.

Emekli memur Ahlam Ubeydi, "Bu karar, 18 yıldır alınan yanlış kararların ve Irak'ı, Irak halkını batırmak için yazılan senaryoların devamıdır." dedi.

Ubeydi, Irak'ın dünyanın en zengin petrol ülkelerinden biri olduğunu, ancak başka kaynaklara da yönelmeleri gerektiğini belirtti.