Dünya Irakta bazı kentlere maymun getirilmesi yasaklandı
ORTADOĞU

Irak’ta bazı kentlere maymun getirilmesi yasaklandı

Irak’ta maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Zikar ve Musul kentlerine maymun getirilmesi yasaklanırken, Basra kentinde ise özel bir komisyon kuruldu.

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Haber Merkezi İHA
Irak’ta bazı kentlere maymun getirilmesi yasaklandı
Maymun Çiçeği

Irak, maymun çiçeği virüsü nedeniyle alarma geçti. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Zikar ve Musul kentlerine maymun getirilmesi yasaklanırken, Basra kentinde ise özel bir komisyon kuruldu. Zikar Veteriner Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, maymun başta olmak üzere kente hayvan getirilmesinin yasaklandığı ifade edilerek, Irak’a yakın bazı ülkelerde söz konusu virüs vakaları teşhisi üzerine alınan önlemler çerçevesinde maymun besleyenleri maymunlarını veterinerlerde muayene ettirmesi istendi.


Basra’da ise virüs nedeniyle özel bir komisyon oluşturulduğu açıklandı. Basra Veteriner Hastanesi Müdürü Riyaz Muhammed, oluşturulan özel komisyonun Basra’da maymun başta olmak üzere hayvan pazarlarında kontrollerde bulunacağını ifade etti.


Musul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, kente maymunların getirilmesine yasaklandığı duyuruldu. Irak’ta şu ana maymun çiçeği vakası tespit edilmedi.

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