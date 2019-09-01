Dünya Irakta bomba yüklü iki inekle terör saldırısı
ORTADOĞU

Irak'ta bomba yüklü iki inekle terör saldırısı

Irak'ta DEAŞ üyesi teröristlerin, iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak ordusundan yüzbaşı Ekrem el-Abidi, DEAŞ üyesi teröristlerin garip bir yöntemle iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini kaydetti. Yüzbaşı Ekrem el-Abidi, Diyala vilayetine bağlı Celavla nahiyesinin Islah köyünde gerçekleşen terör eyleminde bir kişinin yaralandığını belirtti.

  • 2017 yılının Aralık ayında ülkenin DEAŞ teröründen kurtarıldığı açıklanmış olsa da yetkililer ülkenin doğu kısmındaki Diyala ile kuzeyindeki Selahaddin ve Kerkük illeri arasında kalan örgüt elemanlarının bazen silahlı saldırılarda bulunmaya devam ettiğini dile getirdi.

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