Dünya Irakta dinarın değerinin artırılması talebi dövizde dalgalanmaya yol açtı
ORTADOĞU

Irak'ta dinarın değerinin artırılması talebi dövizde dalgalanmaya yol açtı

Irak'ta yerel para birimi dinarın değerinin artırılması talebi döviz piyasasında dalgalanmalara neden oldu.

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Haber Merkezi AA
Irakta dinarın değerinin artırılması talebi dövizde dalgalanmaya yol açtı
Arşiv.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın "Irak dinarının dolar karşısında değerinin artırılması" gerektiği yönündeki açıklamasının ardından ülkede döviz piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor.

Bu tartışmaların ardından 100 ABD doları 148 bin dinardan 142 bin dinara kadar düştü. Ülkede şu an 100 ABD doları 146 bin dinardan satılıyor.

Erbil'de döviz çarşısında döviz alım satımı yapan Hüseyin Bekir, yaptığı açıklamada, doların dinar karşısında değerinin düşürülmesi söyleminin "seçim propagandası" olduğunu söyledi.

Bekir, "Siyasi bir grubun, yaptığı açıklamalarla piyasada dalgalanmaya yol açması devlet işlerine müdahale etmesi anlamına geliyor. Irak hükümeti krizden kurtulabilmek için doların değerini yükseltti. Bu kararında bir noktaya kadar başarılı da oldu. Hükümet, bu politikası sayesinde büyük bir krizden kurtuldu." ifadelerini kullandı.

"Irak Merkez Bankası ekonomik bir karar aldı, siyasi değil"

Erbil'de ticaretle uğraşan Muhammed Ali Uzeyri de "Sadr'ın (dinarın değerinin artırılmasına ilişkin sosyal medyadaki) paylaşımı, Irak ile ticaret yapan uluslararası şirketleri de tehdit ediyor. Bu paylaşımı nedeniyle Irak ile iş yapan iş adamlarının yüzde 25'inin durumu riskli hale geliyor." dedi.

Uzeyri, "Irak Merkez Bankası ekonomik bir karar aldı, siyasi değil. Siyasiler bunu siyasileştirirse ülkenin ekonomik durumunu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirirler. Doların düşürülmesinin piyasa üzerinde ciddi etkileri olacaktır. Bunun stratejik bir plan çerçevesinde olması gerekiyor, siyasi bir liderin talimatıyla olmaz." diye konuştu.

Sadr, 17 Şubat'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dinarın dolar karşısındaki değerinin artırılmasının faydaları kadar zararları da olabilir ancak hiçbir şekilde ürünlerin fiyatları artmamalı. Doların değerinin artırılmasının faydası varsa bu halkın ve yoksul kesimlerin üzerine artı bir yük getiremez. Aksi durumda bu haksızlıktan başka bir şey olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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