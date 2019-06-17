Dünya Irakta elektrik kesintileri muhalefet saflarını güçlendiriyor
ORTADOĞU

Irak'ta elektrik kesintileri muhalefet saflarını güçlendiriyor

Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı, Adil el-Mehdi hükümetine karşı muhalefet saflarında yer alacağını duyurdu. Akımın siyasi muhalefet tercihini benimsediği belirtilen açıklamada, Akımın ulusal düzeyde bu yönde üzerine düşen rolü yerine getireceği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Akımın ulusal düzeyde bu yönde üzerine düşen rolü yerine getireceği vurgulandı.
Akımın ulusal düzeyde bu yönde üzerine düşen rolü yerine getireceği vurgulandı.

Irak'ta Ammar el-Hekim'in liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı, Adil el-Mehdi hükümetine karşı muhalefet saflarında yer alacağını ilan etti.

Ulusal Hikmet Akımı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akımın siyasi ofisinin bu gün gerçekleştirdiği istisnai toplantısında ülkede sunulan hizmetler ve Irak sokağının genel endişelerinin ele alındığı kaydedildi.

Ulusal Hikmet Akımı, Adil el-Mehdi hükümetine karşı muhalefet saflarında yer alacağını duyurdu.

Akımın siyasi muhalefet tercihini benimsediği belirtilen açıklamada, Akımın ulusal düzeyde bu yönde üzerine düşen rolü yerine getireceği vurgulandı.

  • Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Irak'ın özellikle güneyinde yaşanan elektrik kesintilerinin halk üzerinde oldukça olumsuz etki yarattığı ve bu yönde tepkilerin gittikçe büyüdüğü gözleniyor.

Ammar el-Hekim'in liderliğini yürüttüğü Ulusal Hikmet Akımı, geçen aralık ayında güvenoyu alan Adil el-Mehdi hükümetine muhalefet bayrağı açan ilk Şii siyasi oluşum olması dikkati çekti.

Ulusal Hikmet Akımı, 329 sandalyenin olduğu Irak Parlamentosu'nda 19 milletvekiline sahip.

Sosyal medya da Yıldırım dedi

Sosyal medya da
'Yıldırım' dedi

​Canlı yayın sırasındaki sosyal medya verileri açıklandı.
Yaptırımla tehdit etti

Yaptırımla tehdit etti

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığında rahatsız oldular.
TÜRGEV iddiasıyalan çıktı

TÜRGEV iddiası
yalan çıktı

​İmamoğlu'nun sözlerine TÜRGEV'den sert yanıt: Özür dilesin!
Ankara'da görüşecekler

Ankara'da görüşecekler

Bakanlıktan flaş Yunanistan açıklaması.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
Mülteci teknesi battı

Mülteci teknesi battı

Bodrum'daki faciada ölü ve kayıplar var.
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mart ayında işsizlik yüzde 14,1 oranına geriledi.

Darbeden sonra<br>ilk kez görüntülendi

Darbeden sonra
ilk kez görüntülendi

Beşir, polis koruması eşliğinde savcılığa getirildi.
Yıldırım çarptı

Yıldırım çarptı

Yıldırım vaatlerini, İmamoğlu yalanlarını anlattı.
İhracatçıya müjde

İhracatçıya müjde

Döviz alımlarında kambiyo vergisi ödemeyecekler.
4 ilde PKK baskını

4 ilde PKK baskını

​Özel harekat polisleri 35 kişiyi gözaltına aldı.
56 ile uyarı

56 ile uyarı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Atiba'nın veliahtı

Atiba'nın veliahtı

Beşiktaş'ın istediği oyuncuyu İtalyanlar açıkladı.
Pazardan çekebilir

Pazardan çekebilir

​Yaptırımların ardından Huawei'de büyük düşüş.
Çiftçiye danışman

Çiftçiye danışman

​14 bin tarım danışmanı, çiftçinin ayağına giderek danışmanlık hizmeti veriyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.