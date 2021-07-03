Irak'ta elektrik santrallerine bombalı saldırı: 7 ölü 11 yaralı

Hac hazırlıkları kapsamında Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırıldı

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, Hac ibadeti kapsamında her sene olduğu gibi bu yılda Kabe örtüsünün 3 metre yukarıya kaldırıldığını bildirdi.



Kabe örtüsünün yaklaşık üç metre kaldırılmasının ardından, Kabe'nin dört tarafı yaklaşık iki metre genişliğinde beyaz pamuklu bezle kaplandı. Kabe örtüsü, Hac ibadeti sırasında Hacı adaylarının örtüye dokunmasını engellemek amacıyla yapılıyor.