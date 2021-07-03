Dünya Irakta elektrik santrallerine bombalı saldırı 7 ölü 11 yaralı
ORTADOĞU

Irak'ta elektrik santrallerine bombalı saldırı: 7 ölü 11 yaralı

Irak'ın kuzeyinde yer alan Ninova kentini besleyen enerji santrallerine birden fazla bombalı saldırı düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılara ilişkin açıklama yapan Irak hükümeti, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Irakta elektrik santrallerine bombalı saldırı: 7 ölü 11 yaralı
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta yer alan elektrik santrallerine bombalı saldırı düzenledi.

Kuzey Elektrik Enerji Nakil Şirketinden yapılan açıklamaya göre, dün gece Ninova kentindeki 3 enerji nakil hattına düzenlenen bombalı saldırılar nedeniyle bölgeye elektrik hizmeti verilemiyor.

Ayrıca, kentteki 6 yüksek elektrik direği de sabote edildi.

7 kişi öldü 11 de yaralı var

Öte yandan, aşırı sıcakların yaşandığı ülkenin kuzeydeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki (IKBY) kentler dışında diğer tüm kentlerde yaşanan elektrik kesintileri, halkın büyük tepkisine yol açtı. Ülkenin güneydeki Misan kentinde elektrik kesintilerini protesto için düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesinde 7 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

27 Haziran'da Salahaddin Termik Santrali'ne saldırı düzenlenmişti

Irak Elektrik Bakanlığı, 27 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki Salahaddin Termik Santrali'nin, Katyuşa füzesiyle hedef alındığını, santralin kazan bölümünde büyük hasar oluştuğunu bildirmişti. Terör örgütü DEAŞ söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Irak'ta dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi haricindeki 18 kentin 15'inde elektrik kesintileri yaşanmış, Bakanlık kesintilerin DAEŞ saldırısında oluşan hasar nedeniyle gerçekleştiğini açıklamıştı.

Irak Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş, geçen çarşamba elektrik kesintileri nedeniyle artan protestoların ardından istifa etmişti.

Elektrik ihtiyacının büyük bölümünü İran'dan karşılayan Irak, yıllardır uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı ve artık kronikleşen bir kriz ile boğuşuyor.

Biden emri verdi: ABD uçakları Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenledi
DÜNYA
Biden emri verdi: ABD uçakları Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenledi

Afganistan ve Irak’ın işgallerinin baş mimarı katil Rumsfeld hayatını kaybetti
DÜNYA
Afganistan ve Irak’ın işgallerinin baş mimarı katil Rumsfeld hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Apartman bahçesindeheyecanlandıran keşif

Apartman bahçesinde
heyecanlandıran keşif

Bilecik'te bulundu: 8 bin 500 yıllık
Son yarı finalist belli oluyor

Son yarı finalist belli oluyor

​Ukrayna-İngiltere maçında ilk 11'ler belli oldu.
YHT seferleri iptal edildi

TCDD aşırı yağış sonrası zarar gören raylar için açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı.

Beş ilde<br>KCK operasyonu

Beş ilde
KCK operasyonu

​28 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Fethiye'de<br>tur teknesi battı

Fethiye'de
tur teknesi battı

​37 yolcudan üçü boğulma tehlikesi geçirdi.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB'ye eleştiri.

​266 kente giriş-çıkışlar yasaklandı

İstanbul ​Şile'de sağanak sonrası dere taştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.