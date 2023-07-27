Irak’ta helikopter düştü

Irak’ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.15 sıralarında Erbil kenti yakınlarında eğitim uçuşu yapan askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi. Açıklamada, kazada can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ve helikopterdeki 2 kişinin yara almadan kurtulduğu kaydedildi.