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Dünya

Irak’ta helikopter düştü

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait eğitim uçuşu yapan helikopter Erbil kenti yakınlarında düştü. Helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ve 2 kişinin yara almadan kurtulduğu bilgisi verildi.

16:20 . 27/07/2023 Perşembe
IHA

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait askeri helikopter düştü.


Irak’ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.15 sıralarında Erbil kenti yakınlarında eğitim uçuşu yapan askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi. Açıklamada, kazada can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.


Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ve helikopterdeki 2 kişinin yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.



#Irak
#ABD
#Helikopter
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#Koalisyon
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