Dünya Irakta, kaçırılan aktivist ölü bulundu Evine dönerken kaçırılmıştı
ORTADOĞU

Irak'ta, kaçırılan aktivist ölü bulundu: Evine dönerken kaçırılmıştı

Irak'ta, kaçırılan aktivist ölü bulundu: Evine dönerken kaçırılmıştı

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere katılan aktivist Ali Necim el-Lami kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırıldıktan sonra ölü bulundu.

Haber Merkezi AA
Iraklı bir gösterici, Bağdat’ta devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında maske takıyor.
Iraklı bir gösterici, Bağdat’ta devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında maske takıyor.

Lami, dün binlerce göstericinin bir araya geldiği başkentteki Tahrir Meydanı'ndan, evine dönerken gece saatlerinde meçhul kişilerce kaçırıldı.

Lami, kaçırıldıktan birkaç saat sonra evine yakın bölgede ölü olarak bulundu.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar onlarca aktivist kaçırıldı. Alıkonulan aktivistlerin bir kısmı serbest bırakılırken, bir kısmının ise akıbeti henüz bilinmiyor. Son olarak 6 Aralık'ta 22 yaşındaki foto muhabiri Zeyd Muhammed el-Hafaci, Bağdat'taki evinin önünden kaçırılmıştı.

Tahrir Meydanı’nında milli marş sesi yükseliyor: Binlerce kişi gösteri için Bağdat’ta buluştu
DÜNYA
Tahrir Meydanı’nında milli marş sesi yükseliyor: Binlerce kişi gösteri için Bağdat’ta buluştu

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

  • Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak'dan İran'a ticaret sınırlaması: 17 tarım ürünü yasaklandı
DÜNYA
Irak'dan İran'a ticaret sınırlaması: 17 tarım ürünü yasaklandı
İstanbulda FETÖnünonlarca hücre evine baskın

İstanbul'da FETÖ'nün
onlarca hücre evine baskın

Örgütün yeni yapılanmasına büyük darbe vuruldu.
10 yılın en düşük seviyesi

10 yılın en düşük seviyesi

​İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor.
Barutsuz topta rekor

Barutsuz topta rekor

Türkiye'nin geliştirdiği elektromanyetik top Tufan'da büyük başarı.
Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

​Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuştu.
Mehmetçik girerse dengeler değişir

Mehmetçik girerse dengeler değişir

TSK'nın Libya'daki varlığı bölgede yeni bir sayfa açacak.
7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

​Deprem uzmanı Sözbilir'den çarpıcı açıklama.

Nobel <br>Handke'yle öldü!

Nobel
Handke'yle öldü!

Siyasi bir kurum olduğu gerçeği Müslümanların kafasına sokuldu.

8 milyon<br>bina için tarihi adım

8 milyon
bina için tarihi adım

​1 Ocak 2020 itibariyle artık satılıp kiralanamayacak
İncirlik ve Kürecik gündeme gelir

İncirlik ve Kürecik gündeme gelir

​Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırım kararına ilişkin konuştu.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
S-400'ler için kritik tarihi açıkladı

S-400'ler için kritik tarihi açıkladı

Bakan Akar: S-400'den vazgeçmek söz konusu değil.
Yürek sızlatan görüntüler

Yürek sızlatan görüntüler

Adalar'daki faytona koşulan atların kaldıkları ahırların içler acısı hali.
Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı

Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı

Test sürüşünü ​Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
Kayyuma suikast<br> planlayan terörist yakalandı

Kayyuma suikast
planlayan terörist yakalandı

Sansasyonel eylem hazırlığı yapan terörist paketlendi.
Futbolcu olacaklardı, dolandırıldılar

Futbolcu olacaklardı, dolandırıldılar

​26 genç kişi başı bin 500 euro vererek Türkiye'ye geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.